Ecaterina Andronescu, la momentul adevărului. A recunoscut care a fost cea mai mică notă primită în liceu. “Nu am uitat niciodată!”

Ecaterina Andronescu este, în prezent, Ministrul Educației. Recent, în cadrul unui interviu, aceasta și-a adus aminte de perioada petrecută în liceu, când a primit o notă ”dezastru”.

”Am suflat unei colege la o teză de limba rusă și profesorul nu m-a iertat. Unu! Nu am uitat niciodată. De altfel, poate ascultându-l de foarte multe ori pe bunicul meu, foarte greu s-a lipit această disciplină. Învățam ca să nu îmi stric celelalte note. Nu am avut așa o… Nu mi-a plăcut”, a declarat, cu zâmbetul pe buze, Ecaterina Andronescu, potrivit wowbiz.ro.

Aceasta a fost singura ei notă mică, în toți anii de școală acumulați, ministrul recunoscând că, de-a lungul timpului, se obișnuise să ia doar notele maxime, să termine prima în an, atât la liceu, cât și la facultate, acesta fiind, de altfel, și motivul pentru care a reușit să rămână, la acea vreme, în învățămând, ca și cadru didactic.

Totodată, Ecaterina Andronescu a lansat un avertisment serios pentru elevii de acum.

”Noi nu știm astăzi câte profesii nu vor mai fi peste 10 ani. Poate 50%… Peste 20 de ani, cu siguranță, peste 50% dintre profesiile existente astăzi nu vor mai fi. Și, atunci, ce trebuie să facem noi? Să construim o școală conservatoare, care să nu aibă dinamica necesară pentru ca cel școlit să se poată adapta acestor schimbări? Eu cred că nu. Ceea ce trebuie să facem noi este ca ritmul schimbărilor să fie ușor de asimilat și de acceptat”, a explicat Ecaterina Andronescu.