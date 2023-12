Ecaterina Ladin e însărcinată cu al treilea copil. Dalida din Las Fierbinți a fost dată de gol chiar de o rudă

Ecaterina Ladin (40 de ani), actrița care o interpretează pe Dalida în serialul Las Fierbinți, urmează să devină mamă pentru a treia oară. Deși nu a menționat sexul copilului din pântec, vedeta din producția de la Pro Tv a fost dată de gol de o persoană apropiată din familia sa.

Ecaterina Ladin este însărcinată cu al treilea copil. Actrița din Las Fierbinți a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare, acolo unde a publicat primele imagini cu burtica de gravidă.

Recent, Dalida, îndrăgita actriță din Las Fierbinți, le-a dezvăluit internauților faptul că este din nou însărcinată. Deși are o familie numeroasă și este mamă a doi băieți, nu de puține ori și-a exprimat dorința de a avea și o fetiță. Anunțul mult așteptat a fost făcut pe rețelele de socializare, pe contul său personal de Facebook. Se pare că actrița va naște încă un băiat. O rudă a actriței a fost cea care a dat-o de gol pe Dalida: ”Felicitări! Bine ai venit, micuțule!!! Bine ai venit, Roman!!!”.

Recent, în cadrul unui interviu, Ecaterina Ladin a dezvăluit că și-a propus ca la vârsta de 55 de ani să se retragă din lumina reflectoarelor. Deși se bucură de un succes real pe micile ecrane și pe scena teatrului românesc, Dalida recunoaște că cel mai mare compromis pe care îl face este să stea departe de familia sa. Orele petrecute pe platourile de filmare au făcut-o să piardă momente și clipe importante din viața copiilor săi.

„Sacrificii fac continuu. Să nu stau cu copiii mei, ăsta e cel mai mare sacrificiu. Și faptul că nu dorm, sunt perioade în care dorm foarte puțin. Și atunci ești irascibil. Nu am văzut primul pas al băiatului meu cel mare, eram la nașa noastră, eu eram la filmare. M-a sunat ea și mi-a spus că a făcut primii pași. Am plâns de am rupt, am zis că nu mai fac asta niciodată”, a declarat Ecaterina Ladin, în cadrul unei emisiuni de televiziune.