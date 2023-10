Ce studii are, de fapt, Dalida din Las Fierbinți. Ecaterina Ladin s-a adaptat mai greu vieții din România

Ecaterina Ladin, în vârstă de 40 de ani, s-a făcut cunoscută publicului din România pentru rolul Dalidei din Las Fierbinți, secretara primăriei. A început să joace în celebrul serial de la Pro TV în anul 2012 și de atunci a reușit să atragă simpatia publicului. Dincolo de aparițiile pe micile ecrane, actrița a jucat și într-o mulțime de piese de teatru.

Citește și: MIHAI BOBONETE ÎȘI PLÂNGE DUREREA: „SINGURA MEA RUDĂ DE SÂNGE A PLECAT ÎNTR-O LUME MAI BUNĂ”. ACTORUL DIN LAS FIERBINȚI ESTE ÎN DOLIU

Tincuța, așa cum îi spun cei dragi, a avut de înfruntat și greutăți, mai ales după ce s-a mutat în România, fiind născută în Republica Moldova. Nu i-a fost ușor să se adapteze și chiar a avut parte de un eșec profesional. Mai mult, celebra actriță din Las Fierbinți a vorbit și despre studiile pe care le-a urmat.

Ecaterina Ladin s-a adaptat greu în România

Ecaterina Ladin a copilărit în curtea Teatrului „Luceafărul” din Chișinău și a știut dintotdeauna că asta este calea pe care vrea să o urmeze. Astfel că a decis să urmeze cursurile Institutului de Arte din Chișinău, dar nefiind obligatoriu în Republica Moldova, aceasta nu a susținut examenul de bacalaureat.

„Eu la 16 ani eram studentă la Chişinău. Sistemul de învăţământ din Republica Moldova nu te obliga să ai Bacalaureatul pentru a putea intra la facultate şi atunci am terminat doar 11 clase şi am intrat la Institutul de Arte. Plus că mă dăduseră la şcoală mai devreme, de la 6 ani.”, a spus actrița pentru adevărul.ro.

La îndemnul unei colege de clasă, a decis să vină la București, așa că a fost nevoită să susțină și bacalaureatul. Și-a făcut curaj și a pășit la examenul de admitere, cu toate că nu știa absolut nimic, nici măcar pe marii actori din comisie, Adrian Pintea, Florin Zamfirescu, Sanda Manu, Mircea Albulescu și Mircea Gheorghiu. Totuși, a reușit să intre la facultate și a învățat ce înseamnă filmul, teatrul și muzica. Deși aici a reușit să își găsească drumul în viață, nu a fost ușor să se adapteze în România.

„Eu de la şefa grupei la facultatea din Chişinău am venit la facultatea din Bucureşti unde eram cea mai mică din grupă. Aveam o colegă de 34 de ani, eu nu vorbeam cu ea, nu ştiam cum să-i zic, doamnă? Nu ştiam cum să mă adresez. Aveam o singură colegă de 18 ani, restul peste 20.

Dar m-a ajutat faptul că am stat în cămin şi în cameră stăteam cu trei fete din Chişinău. Dar vreo două luni nu am vorbit deloc la facultate. Mi-era ruşine de accent. Nu pentru că aveam accentul, ci pentru că mi-era teamă că lumea nu o să înțeleagă ce vreau să zic. Nu puteam să opresc ora pentru că nu înțelesesem ceva, mi se părea un pic jenant”, a adăugat Ecaterina Ladin pentru aceeași sursă.

Actrița a stabilit retragerea din televiziune

Rolul din Las Fierbinți i-a adus notorietate, însă orele petrecute pe platourile de filmare au făcut-o să piardă momente importante din viața sa, mai ales din postura de mamă. „Dalida” spune că a făcut sacrificii mari pentru cariera ei, iar anumite momente i-au adus și lacrimi multe.

„Sacrificii fac continuu. Să nu stau cu copiii mei, ăsta e cel mai mare sacrificiu. Și faptul că nu dorm, sunt perioade în care dorm foarte puțin. Și atunci ești irascibil.

Nu am văzut primul pas al băiatului meu cel mare, eram la nașa noastră, eu eram la filmare. M-a sunat ea și mi-a spus că a făcut primii pași. Am plâns de am rupt, am zis că nu mai fac asta niciodată”, a declarat Ecaterina Ladin, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Citește și: S-A RUPT LANȚUL DE IUBIRE DINTRE MIHAI BOBONETE ȘI COLEGII DIN LAS FIERBINȚI. BOBIȚĂ NU MAI FACE STAND UP CU CELENTANO ȘI GIANI

„Dalida” vrea să se liniștească în viitor, așa că și-a făcut planul pentru când se va retrage din televiziune. A dezvăluit vârsta exactă când va spune „stop” carierei sale, dar și decizia pe care a luat-o cu privire la acel moment.

„La 55 de ani, mă gândesc eu așa, să mă retrag din activitate undeva în Grecia, pe o insulă, cu o tavernă mică acolo, cu câteva camere de închiriat. Și să stau așa, dimineața!”, a mai spus actrița.