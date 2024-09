Echinocțiul de toamnă 2024 și schimbarea energiilor. Cum vom fi afectați?

Echinocțiile au loc de două ori pe an, la începutul primăverii și a toamnei. Schimbarea anotimpurilor este strâns legată de mișcarea soarelui prin semnele cardinale și sunt momentele din an în care ziua este egală cu noaptea. La nivel energetic au loc modificări și schimbări notabile. Iată cum vom fi afectați, de fapt, de toamna astronomică.

Ca în fiecare an, în septembrie, românii pășesc în toamna astronomică. Echinocțiul de toamnă din acest an are loc pe data de 22 septembrie. La nivel global, ziua marchează sfârșitul unui anotimp și începutul altuia. Ziua se micșorează, iar noaptea începe să crească. În România, echinocțiul de toamnă va fi la ora 15:43, când durata zilei va fi egală cu cea a nopții – valabil în toate colțurile lumii.

Cum ne afectează echinocțiul de toamnă 2024

Echinocțiul de toamnă are loc în momentul în care soarele traversează Ecuatorul ceresc din emisfera nordică în cea sudică. După data de 22 septembrie, nopțile devin mai lungi decât zilele, până la solstițiul de iarnă – care are loc pe data de 21 decembrie. Totodată, perioada marchează și trecerea de la ora de vară la ora de iarnă – pe data de 26 septembrie spre 27, în ultima săptămână din luna septembrie, românii vor da ceasul cu o oră înainte.

În tradițiile românești, se crede că vremea din ziua echinocțiului va influența vremea din anul următor. La fel ca natura, în această perioadă, oamenii pot resimți anumite schimbări la nivel fizic și energetic. Ziua se scurtează, vremea se răcește, iar mulți dintre noi vor începe să petreacă mai mult timp în casă. Comunicarea și relaționarea cu prietenii și cei apropiați ar putea avea de suferit, însă poate reprezenta un bun moment de introspecție asupra propriei persoane.

Pe măsură ce intrăm într-un nou anotimp, asigură-te că rămâi conectat cu cei dragi, dar și cu propria persoană. Nu te lăsa influențat de astenia de toamnă și încearcă să prioritizezi – cât de cât – timpul petrecut alături de persoanele care chiar contează în viața ta.

Este posibil ca în această perioadă să te confrunți cu anumite stări de moleșeală sau depresie, stări cauzate de efortul de adaptare a organismului la noile schimbări climatice. Astenia de toamnă este un fenomen real, care afectează pe majoritatea dintre noi, însă efectele sale sunt resimțite diferite de la o persoană la alta. Apare în prima lună din toamnă și poate să dureze până la debutul iernii. Totodată, reducerea timpului petrecut la soare și micșorarea zilelor implică mai puțin timp petrecut în lumina naturală,ceea ce duce la o cantitate mai mică de Vitamina D în corp.

