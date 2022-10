Eduard Irimia a fost prezent, aseară, la petrecerea organizată la Castelul Bran. Producătorul român a avut ocazia de a se distra alături de cei mai bogați ai lumii, așa că, pentru CANCAN.RO, primul promotor de kickboxing din România a dat detalii din interior și a povestit cum a decurs evenimentul.

Bogații lumi au fost aduși laolaltă și s-au distrat la Castelul Bran, din Brașov, seara trecută. Printre ei și-a făcut loc și Eduard Irimia, cel care a adus galele K1 la noi în țară. Acesta a făcut parte din organizarea română. Locul în care se zvonește că a trăit Dracula a fost luat cu asalt de oamenii de afaceri cunoscuți la nivel mondial, iar producătorul Eduard Irimia, după cum spune chiar el, s-a costumat ca atare.

Posibil să fi fost singurul ieșit din tipare, iar asta pentru că restul invitaților, așa cum dezvăluie Eduard Irimia, au ales să abordeze tematica „royal”.

Pe lângă dezvăluirile făcute despre costume și organizare, omul de afaceri a subliniat că au fost români care s-au lăudat pe Internet că au fost invitați la petrecerea miliardarilor, urmările fiind nefavorabile pentru ei, iar asta pentru că au fost pur și simplu tăiați de pe lista invitaților, iar accesul la petrecere nu le-a mai fost permis.

Pe lângă toate aceste lucruri, pentru CANCAN.RO, Eduard Irimia a dezvăluit că aseară nu l-a vizualizat pe Elon Musk la Bran, deși în interior se zvonea că va ajunge în Brașov.

„Evenimentul a fost impecabil”

„În primul rând, pentru mine, fiind un organizator de astfel de evenimente pe mapamond, adică eu fac la Festivalul de Film de la Cannes, la Veneția, la Abu Dhabi, la Dubai și Monaco, eu am parte de astfel de evenimente, de exemplu, ultimul eveniment grandios pentru mine a fost petrecerea lui DiCaprio, în mai, la Cannes, reunirea asta de 150 de milioane, au fost și cele mai spectaculoase personaje pentru mine ca și feeling, au fost foarte multe celebrități, adică au fost acolo foarte mulți din A-list, de la Hollywood, și eu relaționez aici mai mult din punct de vedere al networking-ului, adică mi s-a părut extraordinar că am cunoscut pe metrul pătrat cei mai mari miliardari ai planetei.

Tot castelul, de jur împrejur, a fost, ca producție, de la sunete, efecte speciale, cascadori, a arătat exact ca într-un film. Costume, oameni implicați în recuzită, tot ce a fost acolo arăta ca într-o poveste.

Surpriza pentru mine cea mai mare a fost tematica «royal». Tematica lor de Halloween n-a fost «horror». A fost mai mult în zona cu niște haine foarte scumpe, adică toți care s-au îmbrăcat aseară la eveniment au venit cu niște haine d-astea gen de prinți, prințese. Adică au venit într-o colecție mai mult pe partea asta de nobili, fiind îmbrăcați toți foarte bine. Eu cu soția am venit mai mult în zona asta de Dracula, vampiri. Noi eram pentru ei «Wow, ce mișto». Ei erau într-o altă tematică. Dar eu mă așteptam, fiind la Bran, ca tematica să fie puțin în zona asta de horror.

Evenimentul a fost impecabil. Cei de la organizare, cunoscându-mă și fiind și un client al lor, când au venit în ultimele zile ale organizării m-au rugat dacă pot să-i ajut, adică pe lângă faptul că eram invitat, m-au rugat să-i ajut cu elicopterele pentru că au avut o presiune foarte mare pe transport, au apărut foarte mulți confirmați în ultimele trei zile. Și am avut în jur de 10-15 curse, acum se mai conturează câteva, adică tot au plecat, de la București, de la Băneasa, Bran, foarte multe elicoptere care au deservit aceste personalități”, a declarat Eduard Irimia, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Unii români au făcut greșeala să se laude că sunt acolo și au fost anulați”

„La un astfel de eveniment nu te lauzi. La o astfel de etichetă lași lumea să descopere că ești acolo. În schimb, unii români au făcut greșeala să se laude că sunt acolo și unii au fost anulați, tăiați de pe listă. Și nici măcar nu erau acolo. Nu vreau să dau nume, dar a fost un nume din România care s-a lăudat că va fi acolo, în presă, și nici măcar n-a mai apărut la eveniment din cauza asta.

Eu am cunoscut acolo, întâmplător, un domn avocat din Elveția, care este de origine din România, am cunoscut o tipă din New York care se știa cu organizator. Adică am cunoscut vreo 3-4 români, dar nu aveau nicio legătură cu viața publică, probabil că singurii români care au fost invitați au fost din partea proprietarilor Castelului Bran. Adică dacă a venit familia ca proprietari și posibil primarul din Bran, care, na, fiind acolo la ei acasă, în rest n-a fost nimeni. Cei care au apărut că sunt persoane publice din România, n-a apărut niciunul. Și dând o valoare mai mare evenimentului. Adică pentru mine a însemnat foarte mult povestea asta ca eveniment că am fost și eu invitat.

Un producător de la Hollywood mi-a zis că nici măcar când a lansat albumul lui Lady Gaga n-a avut atâta presă. Adică ei erau fascinați de treaba asta, că România l-a acordat atâta atenție. Sincer le-a plăcut, nu pot să spun că i-a deranjat. Ei au fost acolo ca un cerc de prieteni, în momentul în care eu am apărut cu soția în locație, ei se prezentau la noi pentru că ei vedeau că suntem noi în cercul lor.

Vreau să-l premiez pe organizatorul de la Bran, în Dubai, la Gala Versace, pentru cel mai bun eveniment de networking. Și vreau să-l premiez pentru că a fost în România o bombă de imagine. Și chiar merită, ne ajută și pe noi ca români să ne promovăm”, a mai continuat omul de afaceri.

„Așa făcea și Țiriac pe vremuri când făcea acele vânători”

„Eu pot să spun că am fost cel mai câștigat aseară. Eu derulam o afacere între două grupuri financiare foarte mari și explicându-le unde sunt zilele trecute, oamenii au semnat contractul ieri exact în ziua când am avut eu evenimentul la Bran, dar s-a întâmplat pe baza că au fost și ei încântați de ce networking e acolo. Așa făcea și Țiriac pe vremuri când făcea acele vânători. Veneau acolo niște bancheri, veneau niște oameni de afaceri și acolo mai bătea palma cu unul, cu altul, a doua zi continuau discuțiile și se încheia un deal.

Tehnic, eu n-am nicio informație (nr. despre prezența lui Elon Musk la Bran), eu n-am văzut nimic, n-am auzit nimic concret de la nimeni. Dar omul face parte din brigada asta, este parte din grupul ăsta. Deci nu e o vrăjeală sau o minciună. Pur și simplu putea să fie aseară. Prietenii mei care sunt asociați cu oamenii ăștia spuneau că 80% vine. Deci se susținea aseară că ar putea să ajungă. Poate faptul că a văzut în presă atâta tam-tam și-a schimbat planurile. S-o fi gândit «Plec în România, la capătul lumii, nu mă vede nimeni» și aici, de fapt, era toată lumea cu ochii pe el”, a încheiat Eduard Irimia, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

