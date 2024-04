El este câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 13. Surpriză uriașă la Antena 1!

Noul sezon de la Chefi la Cuțite a stârnit o mulțime de controverse în spațiul public, după ce s-a aflat de plecarea foștilor jurați Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Au ieșit scântei, însă producătorii show-ului culinar au venit cu o variantă de înlocuire a lor: Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ştefan Popescu şi Chef Orlando Zaharia. Au trecut câteva luni bune de atunci și iată că s-au încheiat și filmările, deși edițiile încă rulează pe micile ecrane. Se pare că șefilor de la Antena le-ar fi scăpat un „mic” detaliu: câștigătorul! Cine ar fi luat premiul cel mare de la Chefi la Cuțite, sezonul 13?

Antena 1 ar fi tras cortinele peste noul sezon de la Chefi la Cuțite. S-au încheiat filmările, deși pe micile ecrane emisiunea este în plină desfășurare. A fost o isterie în mediul online, luni la rând, după ce Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea și-au anunțat plecarea din show-ul culinar, implicit din trustul media. Cei trei titani ai bucătărie nu vor să mai audă de Antena 1 și au schimbat macazul, întorcându-se la Pro TV. Vor fi jurați la Masterchef, emisiunea care i-a consacrat și le-a adus succesul pe sticlă, dar și sume colosale în cont.

Între timp, producătorii de la Chefi la Cuțite au făcut tot posibilul să găsească o variantă pentru noul juriu. Și au reușit! În locul celor trei au fost aduși patru chefi: Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ştefan Popescu şi Chef Orlando Zaharia. A fost, de altfel, și pentru prima dată în istoria acestei producții când jurații s-au luptat între ei să ajungă în faza echipelor. Drumul spre finală a fost lung și presărat cu tot felul de provocări. Concurenții au fost buni și de această dată și au făcut tot posibilul să ajungă cât mai departe în competiție. Doar că, unul singur a și reușit să câștige.

Concurentul care ar fi reușit să câștige sezonul 13 al emisiunii Chefi la Cuțite este Mihai Dragomir, se arată pe contul de Instagram al Viperelor Vesele. În ultima etapă a concursului culinar ar fi ajuns Lăcrămioara Pintilie, Mihai Dragomir și Lucica Susanu.

Tânărul de 24 de ani a impresionat cu apariția lui încă de la preselecțiile acestui show. El a luat cel de-al patrulea cuțit de aur din partea lui Ștefan Popescu. Chef-ul a recunoscut că-l știe pe Mihai de la o școală de bucătari, unde concurentul i-ar fi fost elev. De atunci și până acum, juratul a văzut o evoluție în munca tânărului.

Doar că, lucrurile ar fi luat o turnură neașteptată, căci Mihai Dragomir a intrat în echipa lui Chef Orlando Zaharia, apoi și-ar fi făcut apariția în grupul condus de Chef Alexandru Sautner. Sub îndrumarea celui din urmă, Mihai Dragomir ar fi fost desemnat câștigătorul sezonului 13 al competiției de la Antena 1.

Mihai Dragomir a fost pasionat dintotdeauna de gătit. A pornit de jos, iar odată cu trecerea timpului a urmat diverse cursuri de specialitate. Și-a încercat norocul la Chefi la Cuțite și iată că totul i-a mers ca pe roate.

”Am ales să mă mut la București. Mi-am găsit o școală, mi-am găsit un job în unul dintre cele mai bune restaurante la momentul respectiv pe piață. Este un restaurant de fine dining. Am plecat de jos, pe secțiunea de salate, apoi am trecut la carne. (…) Se auzea vorba prin Constanța că a venit un mare chef de la Londra: Alex Crăciun. Mi-am depus CV-ul, voiam neapărat să ajung acolo! Și în cele din urmă m-au contactat. Am lucrat alături de el 8 luni. (…)

Am fost și la câteva competiții internaționale. Am fost la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart cu echipa națională de juniori. Sunt foarte pasionat și am încercat să fac multe chestii într-un timp scurt”, spunea tânărul, în emisiune.