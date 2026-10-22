El este Florin, românul care a murit într-un incendiu în Italia. A suferit arsuri pe 80% din corp

Tragedie fără margini într-o familie de români! Florin era stabilit în Italia și a murit în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din provincia Salermo. Bărbatul a suferit arsuri pe aproximativ 80% din corp, răni care i-au provocat moartea.

Florin a murit la doar 44 de ani, după ce a fost surprins de un incendiu puternic într-un apartament din Capaccio Paestum, provincia Salerno. Românul, care locuia în Eboli, se afla în vizită împreună cu partenera sa. Incendiul a fost semnalat prin mai multe apeluri la numărul de urgență, unele dintre acestea indicând posibilitatea unei explozii. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din Agropoli, care l-au găsit pe Florin la etaju superior, în timp ce iubita sa, care se afla la parter, reușise să scape nevătămată.

Florin avea 44 de ani și era stabilit în Italia

Românul a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului și a fost transportat la spitalul din Roccadaspide. Ulterior, starea de sănătate a acestuia s-a agravat, motiv pentru care medicii au solicitat transferul său cu elicopterul la Centrul pentru Mari Arși de la Spitalul Cardarelli din Napoli.

Din păcate, în ciuda intervenției rapide și a îngrijirilor medicale, Florin a încetat din viață. Carabinieri continuă să investigheze cauza incendiului. Anchetatorii iau în considerare și posibilitatea unei explozii accidentale provocate de artificii sau petarde, dar această ipoteză nu a fost confirmată oficial. Locuința a fost grav avariată de flăcări.

Vestea morții sale a îndurerat întreaga comunitate de români din Italia și România.

„Peste două zile trebuia să ne vedem în Germania. Florin… Nu există cuvinte care să descrie durerea… Doamne, de ce? De ce?! Ai fost întodeauna un prieten loial. Ori de câte ori erai prin zonă, mă căutai mereu, chiar și numai ca să stăm puțin de vorbă. Acum nici măcar o lună ai venit să mă vizitezi la pizzerie, peste două zile trebuia să ne vedem în Germania… Vei rămâne pentru totdeauna în inima mea. Odinește-te în pace, prietenul meu”, a fost unul dintre mesaje publicate de un apropiat al lui Florin. „A suferit mult. Acum s-a dus într-o lume mai bunăâ. Sper că lângă Dumnezeu să își găsească liniștea” „Condoleanțe și putere familiei să treacă peste această nenorocire. Drum lin spre îngeri, Florine”, au fost o parte dintre mesajele transmise de cei care l-au cunoscut pe Florin.

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