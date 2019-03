Gheorghe Ciuncanu este, de zeci de ani, unul dintre cei mai talentați meșteri populari din zona Olteniei. (5 euro/luna și ai net NELIMITAT) La cei 70 de ani ai săi, din mâinile sale ies cele mai frumoase ii, cojoace româneşti sau vestele specifice de la Tismana. Creațiile meșterului ajung de multe ori la vedete, în special la artiștii din muzica populară. (CITEȘTE ȘI: ULTIMUL OPINCAR AL OLTENIEI)

Pe singurul brodeur din Gorj îl găsiți în satul Tismana, județul Gorj. În atelierul meşterului Gheorghe Ciuncanu, ajuns acum la 70 de ani se află o maşină de brodat din 1876, fabricată în Franţa. Funcţionează foarte bine şi acum, pentru că Gheorghe Ciuncanu are mare grijă de ea.

Mașina-minune de la Pucheni

„Maşina cea bătrână o am din 1972, când s-a născut băiatul meu cel mare. Datorită ei am ajuns şi eu aici. Merge fără nicio problemă. Am luat-o de la cineva de la Bucureşti. Am văzut un anunţ într-un ziar şi am fost în localitatea Puchenii Mari“, spune meșterul pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

„Când am terminat şapte clase, m-a luat tata la «Arta Casnic㻓

Gheorghe Ciuncanu a învăţat meserie de la tatăl său, un meşter foarte priceput, după care a lucrat la o unitate celebră cândva în ţară, „Arta Casnică Tismana“. „Am crescut în casă cu acest meşteşug. De când am început să merg de-a buşilea, după care, atunci când am terminat şapte clase, m-a luat tata la «Arta Casnică» şi am făcut ucenicia“, mai spune Gheorghe Ciuncanu. (VEZI ȘI: POVESTEA FETIȚEI DE 2 ANI CARE A DEVENIT VEDETĂ PRINTRE PĂPUȘILE-GIGANT)

Anul trecut, meşterul popular gorjean Gheorghe Ciuncanu a fost desemnat marele câştigător al Târgului Meşterilor Populari de la Craiova.

L-a gătit și pe Smiley

Organizatorii au decis premierea meşterului popular Gheorghe Ciuncanu cu o diplomă care îi recunoaşte calităţile de cel mai reprezentativ meşter prezent la târgul de la Craiova.

Ciuncanu este un adevărat artist în cusutul costumelor populare, meşteşug transmis din tată în fiu. De altfel, oraşul Tismana este recunoscut pentru tradiţiile meşteşugăreşti, în special în ceea ce priveşte costumul popular oltenesc şi covorul oltenesc. Multe dintre creațiile sale ajung la artiștii din țară. Chiar și Smiley îi poartă creațiile. Prețurile pentru aceste frumoase costume populare pornesc de la 500 de lei. (CITEȘTE AICI: A învăţat meserie de la un sticlar surdo-mut. Creează globuri de Crăciun în casa părintească!)