EL este noul bărbat din viaţa lui Carmen de la Sălciua! „Să nu asociați aceste lucruri cu o parte din trecutul meu”

Pana sa divorteze, Carmen de la Salciua lansa piese doar alaturi de fostul sot. Acum, artista a lansat prima piesa alaturi de un alt barbat.

In urma cu doua saptamani, Carmen de la Salciua lansa piesa „Coboara Doamne pe Pamant”, ce se bucura de un real succes: pana in prezent a acumulat 4 milioane de vizualizari si se afla pe locul 8 in Trending pe Youtube. Acum, artista isi suprinde din nou admiratorii cu o noua piesa alaturi de Mihai Scoie, un cunoscut artist din lumea muzicii de petrecere. Piesa se numeste „Pleaca iubire” si este dedicata pentru cei care au suferit cândva din dragoste. Si de data asta muzica si versurile sunt scrise de Carmen de la Salciua, iar orchestratia de Florin Nek.

„Dragii mei, o melodie dragoste alături de Mihai Sicoe, o voce deosebita, dedicată tuturor îndrăgostiților! Sper sa va placa! Eu compun melodii pentru suflete și mi-ar plăcea sa nu asociați aceste lucruri pe care le pregătesc pentru voi cu o parte din trecutul meu! Mi-ar plăcea sa va bucurați de aceasta melodie, fiecare are loc sub soare, sănătate sa fie sa le putem face și duce pe toate! Va mulțumesc! Sper sa va placa”, a scris, pe Facebook, Carmen de la Salciua.

„Eu cu Carmen de la Salciua suntem prieteni și colegi de mulți ani de zile, o apreciez enorm de mult pentru caracterul ei deosebit și profesionalismul de care da dovada în fiecare zi și la fiecare eveniment. Țin să precizez ca la foarte multe evenimente veneau oameni și ma rugau sa calaborez cu Carmen: „Vocile vostre se potrivesc de minune”, asa imi spuneau multi… asa ca am hotărât împreună cu Carmen sa le oferim tuturor fanilor o melodie pentru sufletele lor”, a declarat Mihai Sicoe.