El este noul lider al FCSB!

După ce s-a despărțit de Constantin Budescu, pe care l-a transferat la Al Shabab, în Arabia Saudită, echipă pregătită de Marius Șumudică, FCSB i-a găsit acestuia foarte repede înlocuitor.

Nu este vorba însă de niciun jucător pe care la transferat în această vară, ci de nimeni altul decât veteranul echipei, Filipe Teixeira.

La 38 de ani, vârstă pe care o va împli în toamna acestui an Teixeira este pentru roș-albaștri noul Budescu, mijlocașul portughez punându-și amprenta asupra jocului echipei lui Nicolae Dică încă din primul amical susținut de FCSB după despărțirea de „Sărmăluță”.

„De la echipă a plecat doar un jucător, Budescu! Nucleul pe care e făcut echipa asta a rămas și e bine că avem încredere că anul ăsta va fi anul nostru. A plecat Budescu, e bine pentru el, poate și pentru club, nu știu. Îi doresc multă baftă, sunt fericit pentru el, nu pentru echipă, să nu înțelegeți greșit, dar ăsta e fotbalul, unul pleacă și altul vine. Trebuie ca anul ăsta să facem o echipă puternică”, a declarat Filipe Teixeira, care a marcat unicul gol al FCSB în remiza amical, 1-1 cu FC Bruge din Olanda.

Mijlocașul portughez, a semnat recent prelungirea contractului cu FCSB pe o durată de șase luni, cu drept de prelungire până la finalul sezonului, și este văzut atât de conducerea tehnică cât și de oficialii echipei ca fiind noul lider al vestiarului.

„De acum, după plecarea lui Budescu, jocul Stelei poate fi făcut de Teixeira. Este un fotbalist excepțional care are și pasă, dar are și șut. Am și eu mulți ani de fotbal în spate și am avut ocazia de a întâlni și de a vedea la lucru tot felul de fotbaliști, dar unul ca Teixeira eu nu am mai văzut. Este foarte serios iar asta l-a ajutat să reușească. Datorită modului în care se pregătește, a vieții extrasportive pe care o duce, dar și a seriozității de care dă dovadă înainte de antrenament, în timpul și după antrenament dovedește că este foarte bun și că noi suntem în mare câștig că-l avem alături de noi”, a declarat Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB la Digi Sport.