El este omul care l-a salvat pe Busu! Alex l-a resuscitat după indicații primite prin telefon

Florin Busuioc a fost salvat de la moarte de către un angajat al Filarmonicii Oltenia, cel care i-a aplicat manevre de resuscitare până la sosirea echipajului SMURD după indicații primite prin telefon.

Florin Busuioc a ajuns marți la Filarmonica din Craiova vesel și plin de viaţă, povestește Alex Ciucă. După piesă însă, când a părăsit scena, actorul era alb la față. „L-am văzut venind pe domnul Busuioc. Era roşu în obraji, plin de viaţă, iar când a ieşit din spectacol, pe la 20,40, era alb. Eu cred că extenuarea l-a doborât, programul prea încărcat”, spune Alex Ciucă.

Tânărul, recuziter la Filarmonica Oltenia, și-a dat seama că ceva este în neregulă când actorii au început să strige după ajutor. Colegii lui Busu au sunat la 112, iar unul din ei a fost ghidat prin telefon cum să îi aplice manevrele de resuscitare.

Era însă prea șocat de cele întâmplate și nu i-a putut aplica manevrele, astfel că cel care a intervenit a fost Alex, care a luat telefonul și a început să îl resusciteze pe Busu, primind indicațiile prin telefon.

„Am luat telefonul şi am încercat să-l ajut cât am putut de mult pe domnul Busuioc. Vorbeam cu cei de la SMURD, respectam toate indicaţiile pe care le primeam, l-am întors pentru că dânsul căzuse cu faţa în jos şi cu mâinile sub dânsul şi am început masajul cardiac. La telefon îmi spuneau exact cum să fac, eu chiar nu ştiam, îmi spuneau cât de tare să masez. Cam 5 minute a durat până când au ajuns cei de la SMURD”, a povestit Alex, potrivit Adevărul.