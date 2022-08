Ela Crăciun, dezvăluiri din culisele unei femei de succes. „Asta este cea mai mare satisfacție a mea”

Ela Crăciun, jurnalistă și blogger pe partea de parenting, are o carieră de ani în televiziune, este cunoscută în online și are o familie numeroasă. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Ela a dezvăluit care este cea mai mare satisfacție profesională și ce a determinat-o să ”migreze” către zona online, acolo unde inspiră zi de zi dă sfaturi de parenting.

Ela Crăciun, prezentatoarea rubricii „Numai de bine” de la Antena 3 și „SuperMom”, așa cum este recunoscută în mediul online, se poate declara o femeie împlinită. Spune ea că tot ceea ce face, face din pasiune și își organizează timpul în așa fel încât să acopere tot ceea ce are pe agenda zilnică:

„Să știi că foarte mulți oameni mă întreabă cum de am atâta timp. Când îți place ceea ce faci și când faci cu drag, găsești timp. Nu știu de unde. Efectiv nu știu de unde. Deși îți spun sincer că mi-aș dori ca ziua mea să aibă 2 ore în plus. Aș fi foarte mulțumită, dar nu se poate, timpul ți-l faci. Eu funcționez foarte bine pe o agendă săptămânală, în care pun prima și prima oară lucrurile care sunt importante și cele pe care clar nu le pot amâna, care țin de job, ceva care nu ține de mine. Apoi încep să construiesc pe acea agendă și lucruri pentru copii, pentru mine, pentru sufletul meu, pentru partenerul meu, pentru viața de familie. Iar dacă cumva se întâmplă să nu reușesc să bifez tot ce mi-am pus acolo, reportez ori pentru ziua următoare, ori pentru săptămâna următoare”, a declarat Ela Crăciun.

„Asta este cea mai mare satisfacție pentru mine”

Ela a declarat că una dintre cele mai mari satisfacții pe care le are din urma muncii sale este faptul că reușește să inspire femeile ce o urmăresc și mai mult decât atât, să știe că sfaturile ei ajută mamele să aibă relații mai bune cu copiii. Are trei cărți la activ pe care le-a semnat în zona de parenting și are și un canal de YouTube unde postează săptămânal vlogguri prin care își transpune propria viață:

„Inspirația de zi cu zi vine din viața mea de zi cu zi, copiii mei mă inspiră foarte mult, relația cu soțul meu mă inspiră, jobul meu mă inspiră, tot ce mă înconjoară mă inspiră și cărțile pe care le citesc. Îți spun ce se întâmplă cu cărțile mele. În momentul în care o mămică îmi scrie și îmi spune: «Ela, am pus în aplicare tot ce ai scris tu în carte și e incredibil, funcționează. Copilul meu este liniștit, mănâncă bine, doarme foarte bine, eu sunt fericită că am un copil care se dezvoltă foarte frumos», aceea este cea mai mare satisfacție. De acolo vine. Am mai avut la fel o altă mămică, nu apucasem să fac nici cursurile online, cred că doar prima carte o lansasem, cea cu sarcina și ea a pus cap la cap toate aparițiile mele la TV, deci a stat, le-a căutat pe toate, le-a pus cap la cap, asta mi-a și scris: «am pus cap la cap tot ce ai spus la televizor, de când s-a născut Nicolas, am pus în aplicare și e incredibil ce mult funcționează ceea ce spui tu». Asta este cea mai mare satisfacție pentru mine”.

„Nu cred că m-aș mai întoarce acum la știri”

După cum vă spuneam, Ela s-a făcut remarcată odată cu prezentarea știrilor la Antena 3, etapă care i-a creionat pasiunea pentru tot ceea ce înseamnă jurnalism. Din mai multe motive, Ela a renunțat după o perioadă destul de lungă petrecută la pupitrul știrilor și s-a axat pe emisiunea „Numai de bine”. Spune ea că nu s-ar mai întoarce acum la ceea ce făcea la Antena:

„Am renunțat la jurnalele de știri, la matinalul pe care îl prezentam în weekend, pentru că era foarte mult pentru mine să muncesc de luni până vineri și sâmbătă și duminică, atunci când copiii mei erau liberi eu trebuia să lucrez, mă trezeam la 3 dimineața să spun «bună dimineața» la ora 6 și am simțitit de-a lungul timpului oboseala. Și atunci a trebuit să iau o hotărâre, mi-a fost foarte frică hotărârea pe care urma să o iau, însă datorită unui accident pe care l-am avut acasă a trebuit să stau aproape 2 luni în concediu medical, timp în care mi-am dat seama că gata, trebuie să spun stop știrilor și așa am ajuns să spun stop știrilor. Nu cred că m-aș mai întoarce acum la știri, dar să știi că nu exclud posibilitatea, pentru că viața mi-a demonstrat că niciodată nu trebuie să spui niciodată”, a încheiat jurnalista.

