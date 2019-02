Prin ce chin a trecut Ela Crăciun cu primii doi copii: „Plângea până se învinețea!”

Ela Crăciun mărturisește că a trecut prin experiențe traumatizante cu primii săi doi copii, Alex și Alesia, în primele luni din viață. Vedeta se lupta cu problemele cu care se confruntă majoritatea părinților: cei mici nu reușeau să aibă un somn liniștitor noaptea, se trezeau plângând, aveau colici groaznice, ducându-și părinții la exasperare.

Ela Crăciun povestește prin ce experiențe neplăcute a trecut cu primii doi copii și cum o persoană specială, new born specialist, a reușit, în doar câteva zile, să îi schimbe radical viața explicându-i greșelile pe care le fac majoritatea părinților și care îl fac pe cel mic să se chinuie zi și noapte.

“Începuturile mele ca mamă au fost foarte grele, din mai multe motive. La 23 de ani, când l-am adus pe lume pe Alex, nu aveam experiență. Eram un copil care face alt copil. Eu credeam că este foarte simplu să ai un copil pentru că, gândeam eu, îi dai doar să mănânce, îl plimbi în parc și îl culci. Am avut surpriza să nu fie așa. Mi-a fost foarte greu, deși mama mea a fost lângă mine. Însă nici așa nu am scăpat de multe nopți nedormite , de colici, de perioadele în care plângea și nu știam cum să îl liniștim. Ne plimbam noaptea cu landoul prin casă.

Cu Alesia credeam că va fi mult mai ușor pentru că era al doilea copil și deja aveam experiența cu primul. Ei bine, nu, a fost și mai greu. O durea îngrozitor de tare burta, avea colici înfiorătoare, se răsucea în pătuț de durere, plângea de se înroșea și se învinețea la față. Nu doarmea noaptea decât legănată în brațe sau în leagăn electric. Nu dormea ziua. după fix 45 de minute se trezea urlând. Și eu și soțul meu devenisem speriați. Ne era frică să o mai auzim, să o vedem. Nu știam ce să îi mai facem.

Totul s-a întâmplat până la șase săptămâni când a venit Adriana Bachmann la noi. În doar trei zile viața noastră s-a schimbat. Am învățat de la ea să îi dăm să mănânce corect. Tot ce făceam până atunci era greșit. Toată lumea se gândește că e foarte simplu să îi dai unui copil biberonul. Nu este așa. Am învățat ce să facem să nu mai aibă colici pentru că sunt niște tehnici prin care îi scoți aerul din burtică. Am creat un programul strict pentru masă și somn. Viața noastră s-a schimbat la 180 de grade. Din copilul care plângea aproape non-stop până la învinețire și nu dormea, a devenit cel mai liniștit și fericit copil. Se trezea dimineața cu zâmbetul pe buze, când era trează ne puteam bucura să vorbim cu ea, să ne jucăm, să o iubim, iar ea să se bucure de noi. Am scăpat de frustrările fiecărui părinte care nu mai știe ce să facă efectiv cu copilul lui ca să fie liniștit și fericit. Mulțumită Adrianei, Nicholas, al treilea copil al meu, este incredibil de liniștit, vesel și fericit.

Îmi doresc să o aduc pe Adriana Bachmann din nou în România pentru a ajuta și alti părinți să aibă o viață liniștită alături de bebelușii lor, să afle punctual ce anume fac greșit în modul în care îi cresc, cum îi hrănesc, și să le ofere soluția pentru ca cei mici să poată crește sănătos și armonios. Adriana va fi prezentă în țară pe 19, 20 și 21 martie când vom organiza zilnic workshop-uri pentru mămici și viitoare mămici. Am scris pe blog detalii despre ce anume vom discuta în cadrul evenimentului și cum ne dorim să le schimbăm viața în bine părinților care se confruntă cu astfel de probleme”, declară Ela Crăciun.

Adriana Bachmann este new born specialist, născută în România, dar care locuiește de 27 de ani în Statele Unite Ale Americii. Acolo a reușit să schimbe în bine viețile a sute de familii cu copii prin reorganizarea programului lor în relația cu cei mici. Adriana implementează pentru fiecare un program riguros, timp de 8 săptămâni, reușind să redea liniștea și somnul întregii familii. Bebelușii asistați de Adriana cresc armonios, au obiceiuri de masă sănătoase și sunt echilibrați psihic.