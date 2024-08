Ele sunt arbitrele care au distrus-o pe Ana Bărbosu! Au folosit o poză veche, ca să-i ia medalia Sabrinei Voinea la Jocurile Olimpice

Este scandal cât casa după JO 2024! Ana Maria Bărbosu a fost pe podium pentru câteva momente, pentru că arbitrii au considerat că locul ei trebuie să fie luat de o americancă. Gimnasta din România luase medalia de bronz din finala de la sol, însă după scurt timp a trebuit s-o înapoieze. Momentele au fost foarte grele pentru tânăra, care a izbucnit în lacrimi. Pe de altă parte, Sabrina Voinea face acuzații dure pentru că s-ar fi făcut manevre după numărul ei. Cine sunt arbitrele care și-au făcut de cap cu rezultatele campioanelor noastre?

Ana Bărbosu s-a luptat cu „morile de vânt” la Jocurile Olimpice. Sportiva noastră a ocupat un loc pe podium, luând medalia de bronz, după finala la sol. Doar că, acest vis frumos s-a năruit în câteva momente, după ce locul ei a fost luat de o altă sportivă din America. Gimnastei respective i-a fost acceptată contestația, iar nota ei a crescut semnificativ, lucru care a lăsat-o pe Ana Bărbosu în afara podiumului.

Tânăra a izbucnit imediat în lacrimi, după ce a văzut rezultatul. Întreaga țară consideră că i s-a făcut o nedreptate. Arbitrele din cauza cărora Ana a pierdut locul pe podium sunt: Stare Crnjac Vesna, Cabrera Davila Yazaira, Verkooijen Chantal, Kiosya Oksana, van Cauwenberghe Valerie, Raisanen Marja, Omelianchyk-Ziurkalov Oksana, Rumbutis Sara, Chuo Tsui-Hua, Mathieu Sandrine Sophie, Heurtebize Rachel si Salamon Adeline.

Tot o nedreptate ar fi fost și-n cazul Sabrinei Voinea. Românca s-a clasat pe locul 5 în finala de la sol, lucru care nu a fost deloc pe placul ei pentru că ar fi fost defavorizată. În zadar au făcut contestație, căci nu a fost acceptată, precum în cazul gimnastei din America, care a detronat-o pe Ana Bărbosu.

Ar fi fost folosită o fotografie veche, în care Sabrina ar fi ieșit din covor, pentru a motiva locul 5 acordat. Doar că, lucrurile nu au stat deloc așa. Sabrina Voinea nu a ieșit din covor, iar ca drept dovadă stau imaginile postate chiar de mama ei, Camelia Voinea.

„Nu știu exact ce părere au avut arbitrele, eu mi-am făcut solul cât am putut de bine, am tras până la capăt de mine, am reușit toate liniile acrobatice, nu am ieșit deloc din sol, mi-am făcut toată artistica, dar iată că arbitrele nu știu ce au văzut. Au văzut altceva și m-au depunctat cu 0,1, doar că nu știu pe ce. Ele au spus că am ieșit din covor, dar eu nu am ieșit.

Au avut o poză la îndemână în care au zis că eu am ieșit din covor, doar că acea poză nu era de ieri (n.r. – de luni, ziua finalei). Acea poză probabil a fost de la finala pe echipe sau din prima zi de concurs, la calificări, dar în niciun caz de ieri. Am stat și am analizat tot solul și eu, și mama, și toți ceilalți și nimeni nu a văzut că eu am ieșit din covor. În poza aia mi-au prins doar călcâiul, nu mi-au prins și costumul sau altceva. Deci este o poză falsă, care nu este făcută ieri”, a spus Sabrina Voinea, la Antena 3.