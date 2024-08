Nadia Comăneci intervine în scandalul medaliei de bronz furată de la Sabrina Voinea. Ce a făcut românca deja pentru gimnasta noastră

Nadia Comăneci (62 de ani) a efectuat o serie de solicitări către președintele Federației Internaționale de Gimnastică, după situația care a apărut în proba de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. S-a solicitat revizuirea exercițiului Sabrinei Voinea susținut în cursul zilei de luni, 5 august. Atât sportiva de 17 ani, cât și Ana Maria Bărbosu au fost dezavantajate de arbitraj. Iată detaliile mai jos, în articol.

În cursul zilei de azi, mama sportivei în vârstă de 17 ani, Camelia Voinea, care este și antrenoarea fiicei sale, a mers la TAS – Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a solicita revizuirea exercițiului de la proba de gimnastică artistică de la JO 2024. Susținerea vine și din partea fostei gimnaste Nadia Comăneci, care a efectuat o solicitare către președintele Federației de Gimnastică. Mama Sabrinei Voinea a făcut o serie de declarații referitoare la deciziile pe care le-a luat, după ce fiica ei nu a intrat în posesia medaliei.

Nedreptate este clar că a fost. Este clar că a fost ori o neatenție, ori nu știu. Cineva este în culpă, trebuie să depistăm adevărul pentru că Sabrina chiar nu a ieșit din covor, se vede foarte clar pe poze, la toate patru liniile și a onorat gimnastica românească, deci a avut un integral foarte bun la sol. Această medalie chiar contează foarte mult pentru gimnastica românească și pentru România. Înseamnă enorm și faptul că am fost acolo și în finală.

Tot în cursul zilei de marți, 6 august, FRG a transmis un comunicat de presă pe site-ul oficial. Federația Română de Gimnastică a anunțat că a fost cerută analiza din partea FIG pentru eroarea de arbitraj care a avut loc luni, 5 august, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Nadia Comăneci a transmis un mesaj clar, după situația creată la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

„La mine dilema cea mare este Sabrina Voinea pentru că toată lumea nu știa ce se întâmpla cu deducția de o zecime. Este o deducție în neutru, minus o zecime care se dă de obicei când ești afară din covor. M-am uitat acum la video, la colțuri, la video-ul pe care l-a trimis NBC-ul. Nici ei nu au înțeles de ce a fost acea deducție. Am întrebat șefa arbitrelor și a spus că a pus călcâiul. Nu am văzut vreo poză că a pus călcâiul.

Camelia Voinea a răspuns, în continuare, întrebărilor adresate la Antena 3 CNN. Ultimele 26 de ore au fost dificile atât pentru antrenoare, cât și pentru fiica ei, Sabrina Voinea.

„În acest moment nu m-am răzgândit. Încă nu am apucat să vorbesc mai amănunțit cu Sabrina de acest lucru. Este clar că Sabrina vrea să lucreze în continuare și își dorește foarte mult doar cu mine să lucreze și bineînțeles în echipa în care am fost până la această olimpiadă. Sper să se reglementeze cumva lucrurile, să putem reveni la normal. Dacă nu, decizia va rămâne, pentru că nu suport sub nicio formă nedreptatea făcută față de sportiv. Deci pur și simplu sportivii nu trebuie să sufere și nici antrenorii.

La 2:30 azi-noapte eu stăteam cu ea și o îmbrățișam și plângeam alături de ea. Tremura toată, avea frisoane și chiar nu mi se pare normal ca un copil fraged, care a ieșit la prima olimpiadă, și știa că poate să obțină medalie și glorie, să fie nedreptățită. Deci voi fi nevoită și vom fi nevoiți, ca toată România, să reacționăm la aceste lucruri nedrepte și să nu mai pățească vreun alt sportiv ceea ce a pățit Sabrina”, a mai spus Camelia Voinea.