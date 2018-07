Ele sunt vedetele care participă la show-ul ”Ultimul trib”de la Antena 1

”Ultimul Trib” este o nouă provocare lansată de Antena 1, ce va trimite trei grupuri extrem de curajoase și de puternice într-o aventură într-un tărâm plin de pericole și de neprevăzut: Madagascar! Lor li se alătură, din postura de prezentator, actorul Octavian Strunilă!

Tribul sportivilor este format din: Alex Filip, Cornelia Condeescu, Lola Crudu, Daniel Chiriță, Ioana Șulea, Mircea Zamfir și Roxana Chiperi. Cei șapte sportivi își vor măsura puterile cu tribul format din vedete și cu cel format din oameni de rând: Mirel Magop, Silviu Mircescu, Cosmin Pădureanu, Oana Dedeu, Ema Șerban și cuplul format din Gabriela Popa și Silviu Geandra.

Cel de-al treilea trib, cel al vedetelor, este format din Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Sorana Darclée Mohamad, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei.

Dorian Popa: ”Mai sunt șase oameni, te poți baza pe mai mulți, se pot crea prietenii, abia aștept să văd ce se va întâmpla”.

Dima Trofim: ”Nu mi-e frică de nimic, nu am fobii… majore! Îmi este însă foarte greu să mă despart de telefon, știu, chiar e dependență, așa că o să încerc să țin post în toată această perioadă”.

Daniela Crudu are emoții legate de ce se va întâmpla în Madagascar, însă curiozitatea a fost mai mare decât orice temere. ”Sunt sigură că îmi părea rău dacă nu acceptam provocarea asta! Aș fi stat acasă să mă uit la emisiune știind că am avut ocazia să merg acolo și să văd Africa!”, spune Daniela.

Din același trib va face parte și Sorana Darclée Mohamad: ”E o luptă pentru mâncare, pentru confort, la un moment dat este o luptă pentru un loc în care să dormi, să nu te mănânce tigrii, să nu pleci. Adică, după ce că ți-e teamă că te mănâncă tigrii și ți-e foame, te mai și lupți ca să rămâi acolo! E psihedelică treaba! Dar mie îmi plac genul asta de provocări!”.

Pentru Ionuț Iftimoaie, asul din mânecă se va afla în România, după cum povestește campionul de Local Kombat. ”Atuurile mele sunt un psihic foarte puternic și familia mea, care îmi transmite multă liniște și energie! Ei mă motivează foarte tare!”, a spus Iftimoaie.

Paula Chirilă: ”N-aș mânca gângãnii! Să mă pui să mânânc ceva scârbos sau să pun mâna pe păianjeni – niciodată! În secunda doi îmi fac bagajele și ne vedem la aeroport!”.

Sorin Brotnei: ”Cred că pot fi un bun coechipier într-o echipă, mai ales că de mic am făcut sport de performanță și am fost într-o echipă. Și experiența cu trupa Akcent a fost tot în echipă, în timp am învățat să lăsăm din orgolii, să ne știm fiecare locul și ce avem de făcut și presupun că acesta e un lucru bine-venit în ecuația aceasta. Și sunt de treabă câteodată! Dar nu chiar tot timpul…”.

ULTIMUL TRIB ”Ultimul Trib” este un show adaptat după celebrul format ”Nomads”. Trei triburi – unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând – vor fi trimise în Madagascar, unde vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să își dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.