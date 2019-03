Elena Băsescu a lăsat politica pentru o afacere cu haine: ”Îmi merge peste așteptări”

Elena Băsescu a lăsat politica pentru afacerea cu haine. Fiica fostului președinte a lansat o colecție de hăinuțe pentru copilași și mămici.

Elena Băsescu a născut cel de-al treilea copilaș prin cezariană. Deși își planificase ca fiica ei pe care o are împreună cu Cătălin Tomată să vină pe lume în data de 21 mai, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, micuța s-a lăsat așteptată. Fiica fostului președinte are un ajutor de nădejde în creșterea celor trei copii pe care îi are și între timp și-a lansat un magazin online de hăinuțe asortate mamă-copii. (CITEȘTE ȘI: ELENA BĂSESCU ȘI CĂTĂLIN TOMATĂ, PRIMA APARIȚIE LA NUBA DUPĂ CE MEZINA PREȘEDINTELUI A NĂSCUT!)

”E mult spus femeie de afaceri. Îmi merge peste așteptări. Am primit un număr mare de comenzi. A fi mamă a trei copii nu mi se pare un lucru atât de greu, așa cum poate se vede din exterior. Primesc ajutor, nu ascund asta. Primesc ajutor de la bunici. Tata e un bunic exemplar, implicat și dedicat, dar care nu dorește să-și răsfețe nepoții peste măsură. Sever când vine vorba de educație, cum a fost și cu mine și sora mea. Are foarte multă răbdare cu nepoțeii lui.

Sofia și Traian sunt omogeni, se înțeleg, au răbdare, mă ajută cu Anastasia, sunt foarte implicați. Nu există gelozii între ei. Au așteptat-o cu nerăbdare de când era în burtică, abia așteptau s-o cunoască. Ochii albaștri sunt ai tatălui meu. E copil dezvoltat, are fizionomia tatălui ei. Seamănă cu Cătălin și cu tata. Niciun copil nu a luat multe de la mine, să știi!”, a spus Elena Băsescu la Teo Show.

Elena Băsescu și Cătălin Tomată se iubesc din 2017

În urmă cu aproape doi ani, Elena Băsescu a divorţat de Bogdan “Syda” Ionescu, după patru ani de mariaj, din care au rezultat doi copii, Sofia Anais şi Traian Junior. A redevenit o femeie liberă, iar, în octombrie 2017, CIAO.RO dezvăluia, în exclusivitate, că EBA ar avea un nou iubit (VEZI AICI DETALII ŞI MAI MULTE IMAGINI). Bărbatul cu care fiica fostului preşedinte al României a început, la momentul respectiv, o relație era chiar Cătălin Tomată, proprietarul unui restaurant din Capitală

”Cătălin (n.r. iubitul ei) are talent de afacerist, își gestionează singur afacerile. Muncește mult, îl susțin. De când a apărut Anastasia, și-a dorit să facă ceva și pentru copil, nu doar pentru el. Cele mai frumoase momente, la maternitate, când s-a născut Anastasia. Nu a vrut să asiste la naștere, nici eu nu mi-am dorit asta. Mi se pare ceva mult prea intim.

Sunt foarte mulțumită de viața mea. Nu spun nu unei viitoare întoarceri în politică. Aștept să crească un pic copiii. Acum sunt foarte mici, au nevoie de mine, au nevoie să-mi dedic timpul lor 100%”, a mai spus Elena Băsescu.