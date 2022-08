Elena Chiriac de la Survivor România, adevărul despre Cucu. Au avut sau nu o relaţie?

Elena Chiriac (20 de ani) rupe tăcerea! După ce Cucu (29 de ani) a dezvăluit că ar fi avut o relație intimă între ei, fosta concurentă de la Survivor a răbufnit. Nici cântărețul de la Noaptea Târziu nu se lasă mai prejos și i-a dat imediat replica „fostei” lui.

Horațiu Adrian Cuc, cunoscut de fanii săi sub numele de Cucu, a „ciripit” acum câteva luni că ar avea o relație cu Elena Chiriac. În acel timp, șatena era la Survivor România și nu știa ce declara dragul ei prieten. Când s-a întors în țară, fosta concurentă a negat relația, dar pare să nu fi fost crezută. Sătulă până peste cap, a răbufnit și a spus ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și cântăreț.

„Poate nu ați înțeles atunci despre ce era vorba. Vă explic eu: în lipsa mea, eu fiind fără acces la tehnologie/informații, acest individ (Cucu, n.r.) a decis să spună public că între noi a existat o RELAȚIE INTIMĂ. Lucru pe care l-am „lămurit” când am ajuns acasă, cu toată diplomația. Am spus clar că între noi nu s-a întâmplat nimic NICIODATĂ.

Din respect, am încercat măcar să comunic cu el, să clarificăm situația într-un mod cât mai plăcut pentru amândoi. Nu s-a putut. Am „negat! această relație pentru că nu a existat niciodată. Am fost strict prieteni/amici, până în punctul în care am văzut declarațiile lui (..) Am încercat să nu creez un caz, dar nu sunt trofeul nimănui”, a mărturisit Elena Chiriac pe contul său de Instagram. (CITEȘTE ȘI: Cucu dă din casă! Adevărul despre relația cu Elena Chiriac, senzația de la Survivor: ”Bă, vezi că asta nu e de nasul tău!”)

Reacția lui Cucu, după ce Elena Chiriac spune că nu au fost împreună: „Mă gândeam că o susțin și că o ajut în cadrul emisiunii Survivor”

Pus în fața faptului împlinit, Cucu nu a rămas tăcut și i-a dat imediat replica Elenei Chiriac. După cum și el a fost concurent cândva la Survivor România, a dezvăluit că a făcut totul pentru a o ajuta pe prietena sa.

„Ce vreau să spun, de fapt, este că între mine și Elena Chiriac nu a existat o relație amoroasă. A existat, într-adevăr, o relație de prietenie care s-a concretizat cumva la Untold. Ulterior, am stat și am vorbit luni de zile la telefon, dar ceea ce vreau să spun este că nu a existat o relație între mine și Elena Chiriac, se știe.

Am dat eu niște declarații proaste la momentul respectiv pentru că mă gândeam că o susțin și că o ajut în cadrul emisiunii Survivor, așa că asta a fost. Între mine și Elena Chiriac nu a existat absolut nimic. Vă pup”, a dezvăluit Cucu pe Instagram.

Așadar, între Elena Chiriac și Cucu nu este și nu a fost o relație amoroasă, după cum au mărturisit amândoi. (CITEȘTE ȘI: Cucu de la ”Noaptea Târziu”, prima reacție după ce Elena Chiriac a negat relația cu el: ”Mă simt prost!”)