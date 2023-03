Elena Chiriac intră la Survivor cu un mega-scandal. „Nu merită nici măcar salutul meu”

După ce Cucu de la ”Noaptea Târziu” s-ar fi lăudat că a avut o idilă cu Elena Chiriac, ”Faimoasa” de la Survivor România a luat atitudine și a spus lucrurilor pe nume. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi. Detalii neștiute!

Elena Chiriac a plecat pe insula din Republica Dominicană, alături de Alex Delea, Zani și Oana Ciocan, însă, înainte de a intra în provocarea lansată din mediul online, fosta ”Faimoasă” a ținut să clarifice câteva aspecte referitoare la viața ei personală.

Totul a început în momentul în care Cucu a declarat public faptul că între el și Elena Chiriac ar fi avut loc o idilă. Toate bune și frumoase, însă afirmațiile acestuia au fost făcute în momentul în care ”Faimoasa” se afla în comeptiția Survivor România.

Imediat cum a ajuns în țară, Elena Chiriac a văzut cele declarate de Cucu, vorbe ce au afectat-o și au deranjat-o destul de mult. În cadrul unui interviu, sportiva a declarat că nu există niciun fel de prietenie între ea și Cucu și nici nu se pune problema de o posibilă apropiere.

„Nu mă salut cu Cucu. Nu suntem nici măcar la nivelul ăla de prietenie. Poate că el și-ar dori. Eu, în schimb, nu-mi doresc. Mi se pare că a putut să-mi arate lipsă de respect în toate modurile posibile încât nu mai merită nici salutul meu. M-a deranjat foarte tare ce a făcut în lipsa mea la Survivor.

Nu sunt o persoană supărăcioasă. Nu sunt o persoană care să poarte ură… Dar când încalci toate limitele într-un așa fel, cu siguranță nu vei mai primi nimic bun din partea mea”, a declarat Elena Chiriac, finalistă la Survivor România 2022, pentru FANATIK.

Cucu de la Noapta Târziu: ”Mă simt foarte prost”

Reamintim că, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în urmă cu aproximativ un an, (vezi AICI interviul) Cucu a dezvăluit dedesubturile relației cu Elena Chiriac, declarații de la care a pornit o adevărată ”telenovelă”.

„Cu Elena nu pot să zic că am fost prieten înainte să fie ceva între noi și cumva nici nu s-a terminat prost între noi. (n.r. – Motivul despărțirii) distanța a fost, că ea locuiește în Londra, eu în București și a fost o perioadă mai dificilă, și am zis «Bă, decât să așa, am mai rărit din discuții!». E mișto Elena, dar în același timp suntem oameni și cumva din experiența mea de viață am avut câteva relații, nu foarte multe, dar iau totul ca pe o experiență.

Dacă o să fie vreodată să fim din nou împreună, o să fim, dacă nu, nu! Știi cât hate îmi iau pentru că oamenii știu că a fost ceva între noi? Îmi scriau oamenii «Bă, vezi că asta nu e de nasul tău, nu se uită la tine, că nu ai atâția bani câți au alții!».”, au fost declarațiile lui Cucu.

