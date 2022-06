Elena Chiriac, părăsită de iubitul care a participat la Survivor România! L-a ţinut secret, dar el a dezvăluit tot

Elena Chiriac a stat nu mai puțin de patru luni în Republica Dominicană, prestație pentru care a fost remunerată cu 40.000 €. Pe lângă banii obținuți, concurenta s-a bucurat și de majorarea capitalului de imagine, prima poză postată de pe teritoriu românesc beneficiind de peste 20.000 de aprecieri din partea internauților care îi urmăresc activitatea pe Instagram.

În ciuda faptului că este frumoasă și celebră, Elena Chiriac a avut de suferit în dragoste. Cucu și „faimoasa” au avut o idilă, despre care acesta vorbește doar în termeni laudativi. Creatorul de conținut a declarat că au rămas în relații foarte bune, colegul lui Cuza susținându-și fosta pe tot parcursul competiției din Dominicană.

„Cu Elena nu pot să zic că am fost prieten înainte să fie ceva între noi și cumva nici nu s-a terminat prost între noi.(n.r. – Motivul despărțirii) distanța a fost, că ea locuiește în Londra, eu în București și a fost o perioadă mai dificilă, și am zis «Bă, decât să așa, am mai rărit din discuții!».

E mișto Elena, dar în același timp suntem oameni și cumva din experiența mea de viață am avut câteva relații, nu foarte multe, dar iau totul ca pe o experiență. Dacă o să fie vreodată să fim din nou împreună, o să fim, dacă nu, nu! Știi cât hate îmi iau pentru că oamenii știu că a fost ceva între noi? Îmi scriau oamenii «Bă, vezi că asta nu e de nasul tău, nu se uită la tine, că nu ai atâția bani câți au alții!»”, a povestit Cucu.

Cu ce sumă a plecat Elena Chiriac de la Pro TV după ce a pierdut finala Survivor România

Toți concurenții aflați în competiția Survivor România primesc o anumită sumă de bani pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană. Dacă recent s-a aflat că Alex Delea, cel care a câștigat marele trofeu, primea săptămânal 1.000 de euro, iată că au ieșit la iveală câteva detalii legate de suma pe care Elena o va încasa în România.

Elena Chiriac este o Faimoasă, tocmai de aceea s-a bucurat de un număr foarte mare de susținători. În același timp, femeia a beneficiat, potrivit zvonurilor apărute în presă, de o sumă săptămânală mai mare decât cea a Războinicilor. Se presupune că aceasta ar fi încasat pentru fiecare săptămână în care a scăpat de eliminare câte 2.000 de euro, adică dublu față de Alex Delea.

Dacă realizăm un calcul rapid, putem descoperi faptul că Elena Chiriac se va întoarce acasă cu aproximativ 40.000 de euro, deoarece aceasta a rezistat 20 de săptămâni în competiția sportivă Survivor România 2022.

Sursă foto: Captură video Pro TV