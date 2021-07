Elena Gheorghe, anunț impresionat la 9 ani de la nunta cu instrumentistul Cornel Ene: “Iubirea noastră...” + cuplul are un băiat și o fată

Elena Gheorghe și-a surprins recent apropiații și fanii cu un anunț impresionant, făcut la nouă ani de la nunta cu instrumentistul Cornel Ene. Mesajele au început să curgă din toate părțile pentru cei doi care au împreună un băiat și o fată: Nicholas Razvan, respectiv Amelie Nicole.

Elena Gheorghe, declarație de iubire pentru Cornel Ene la aniversarea a 9 ani de la nuntă

În familia Elena Gheorghe – Cornel Ene a fost sărbătoare ieri, 8 iulie 2021: au aniversat nunta de salcie – cu alte cuvinte: nouă ani de când au devenit soț și soție în fața Lui Dumnezeu. După ce i-a dezvăluit surprizele pregătite în privat, cântăreața l-a surprins și în lumea virtuală. Ea a publicat nouă fotografii emoționante din ziua cununiei religioase și a așternut câteva rânduri pline de înțelepciune. Iar în final, i-a făcut o declarație de dragoste bărbatului cu care are doi copii.

“9 ani de când ne-am căsătorit și 16 de când suntem împreună și la bine, și la greu. Iubirea noastră este mai puternică decât oricând.

Te iubesc pentru ceea ce sunt lângă tine, pentru fiecare clipă în care suntem noi așa cum ne-am cunoscut, simpli ;)”, a scris vedeta pe social media, unde a publicat pozele de album din ziua nunții pe care le puteți vedea în galeria foto a articolului.

Elena Gheorghe și Cornel Ene, poveste demnă de scenariul unui film

Elena Gheorghe şi soţul ei, Cornel Ene, s-au cunoscut când artista avea 15 ani, iar el, 18, fiind colegi în trupa Mandinga… mai exact în 2001. După ce s-au cunoscut, iar flacăra iubirii s-a aprins între ei, au decis să devină un cuplu pe 30 iulie 2005. Logodna a avut loc pe 30 iulie 2011, o dată care i-a urmărit la toate evenimentele importante din viaţa lor.

“30 iulie are 3 semnificaţii pentru mine: m-am născut, mi-am găsit sufletul pereche şi m-am logodit (…). Soţul meu ar putea fi perfect… singurul lucru care mă calcă pe nervi la el este că se bronzează foarte repede iar mie îmi trebuie 2 veri că să-l ajung😂”, a spus în timpul unor declarații făcute în vara anului trecut.

Familia vedetei nu a fost de acord cu relaţia lor, la început. Într-un interviu oferit în urmă cu ani buni, Elena Gheorghe a dezvăluit: “Nimic nu e mai frumos pe lume decât să trăieşti «o poveste de dragoste adevărată», acea dragoste pură pe care n-o întâlneşti decât o singură dată în viaţă după părerea mea, acea dragoste care poate trece peste greutăţi, peste defecte, peste orice şi nu se stinge niciodată.

În relaţia mea cu soţul meu am trecut prin foarte multe încercări, am trecut peste cuvântul familiei, peste cel al trupei din care făceam parte amândoi (n.r.: Mandinga), chiar şi cu riscul că vom fi daţi afară, am trecut prin Rai şi Iad şi cine ne cunoaşte cu adevărat ştie despre ce vorbesc, însă dragostea noastră întotdeauna a învins şi îi mulţumim Celui de Sus în fiecare secundă pentru asta”, au relatat cei de la okmagazine.ro.

Cununia civilă a celor doi a avut loc pe 1 august 2011, iar în luna decembrie a aceluiasi an, s-a născut primul lor copil: Nicholas Razvan. Fiica lor, Amelie Nicole, a venit pe lume pe 15 iulie 2017.

Elena Gheorghe, despre mariajul alături de Cornel Ene

“Relația nostră se bazează pe comunicare, înțelegere și respect. Încercăm să ne implicăm în mod egal în activitățile casei, în educația copiilor, în tot ceea ce facem. Deciziile le luăm împreună. Desigur că avem și discuții în contradictoriu”, a mărturisit îndrăgita artistă de curând pe social media.

Sursa foto: Facebook / @Elena Gheorghe