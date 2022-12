Elena Ion, declarație de amor pentru Fane Spoitoru. Văduva celui mai mare interlop este melancolică, la mai bine de șase ani de la decesul soțului

Ionuț Titișor, cunoscut sub numele de „Fane Spoitoru”, a murit pe data de 7 aprilie 2016, într-un spital din Israel, în urma unei comoţii cerebrale. Fostul lider al lumii interlope se confrunta cu multiple probleme de sănătate. La mai bine de șapte ani de la decesul soțului, Elena Ion i-a făcut o poezie emoționantă celui cu care a împărțit 14 ani.

Fane Spoitoru a fost căsătorit, din anul 2002 până în anul 2016, cu Elena Ion. Chiar dacă decesul marelui interlop i-a despărțit, fosta soție consideră că legătura lor este mai puternică decât orice barieră. Și acum, la mai bine de șase ani distanță, sentimentele sale au rămas aceleași, motiv pentru care și-a manifestat public iubirea, printr-o poezie:

„De mi-ar secătui sufletul,

Eu nu te voi uita nicicând.

Sufăr!… spune inima.

Vei trece peste!… spune timpul

Însă îți vei aminti mereu! …răspunse memoria!

Dacă cineva m-ar întreba ce este iubirea, nu al ști să le răspund, dar le-aș spune numele tău!

De mi-ar secătui sufletul,

Eu nu te voi uita nicicând!

Astăzi… te-aș strânge în brațe,

așa cum n-am mai făcut-o

de mult… dacă ai fi …

Tu ești alinarea mea,

Toate amintirile continuă să revină,

dat tu nu mai revii…

Împreună mereu, chiar dacă ești departe de mine”, a scris Elena Ion pe Tik Tok.

(CITEȘTE ȘI: Topcanezu l-a scos pe interval pe Fane Spoitoru, dar a fost umilit în ultimul hal: ”Nu mușc mâna care m-a hrănit!” Lecția din pușcărie! T)

Elena Ion: „L-am iubit enorm de mult pe Fane…”

În urmă cu trei ani, fosta soție a lui Fane Spoitoru a vorbit cu reporterii CANCAN.RO, cărora le-a mărturisit cât de mult suferă după moartea interlopului. La vremea aceea, văduva susținea că nu vrea să-și refacă niciodată viața.

„Au fost trei ani extrem de grei și plini de tristețe. Plini de întrebări fără răspunsuri. O suferință imensă, pe care o duc singură. Mă consolez cu gândul că există o altă lume unde sper că o să ne întâlnim. (…) L-am iubit enorm de mult pe Fane, iar eu am simțit că el m-a iubit mai mult decât se iubea pe el. Între noi au fost sentimente ce nu se pot descrie în cuvinte. (…) În acești trei ani s-a tot speculat că mi-am refăcut viața. Nu-i nimic adevărat. Nu, nu mi-am refăcut viața. Nu am de gând să îmi refac viața.

Dacă sunt văzută în compania altor persoane, acestea sunt rude ori prieteni foarte buni de familie. Dacă am rămas singură, asta nu înseamă că trebuie să întorc spatele prietenilor. Am prieteni foarte buni în Israel, de care mă leagă foarte multe amintiri frumoase. Împreună cu prietenii noștri am petrecut multe momente frumoase. Toți cei care au l-au respectat pe el au fost aproape de mine”, declara, în urmă cu ceva timp, Elena Ion, văduva lui Fane Spoitoru, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: Cum s-a născut un brand de succes în România cu doar 37.000 de dolari. Garanție de la Fane Spoitoru, banii de investit luați cu împrumut de la Giovani Becali)