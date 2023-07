Elena Ionescu a confirmat despărțirea de grecul Giorgos. Câștigătoarea Survivor România a spus tot: ”Să fie liniște!”

După ce în 2019 Elena Ionescu a divorțat de cel care i-a devenit tată copilului ei, se pare că, cel puțin pe plan sentimental, câștigătoarea Survivor România nu trece printr-o perioadă roz. Recent, când credea că și-a găsit sufletul pereche, artista a confirmat separarea de iubitul grec, relație ce părea să fie destul de solidă.

În urmă cu un an, când credea că și-a întâlnit sufletul pereche, pe grecul Giorgos Athanasiadis, iată că fiorii dragostei nu au ținut prea mult. La finalul anului trecut artista dezvăluia că iubește din nou și că trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Elena Ionescu este o femeie liberă

Cântărețul din trupa Greek 4U, Giorgos Athanasiadis, era bărbatul alături de care a sperat la o viață liniștită, însă povestea lor de iubire s-a terminat după aproape un an, în liniște și discreție. În cadrul unui interviu, Elena Ionescu a confirmat separarea de iubitul grec. Totodată, câștigătoarea Survivor România a dezvăluit că despărțirea a avut loc cu ceva timp în urmă, însă abia acum au decis să ștergă fotografiile de pe Instagram în care apăreau împreună.

”De mult ne-am despărțit, faptul că acum s-au șters imaginile de pe Instagram asta e altceva, dar noi ne-am despărțit de mult! Nu vreau să comentez mai mult, așa am hotărât amândoi să nu vorbim, să fie liniște”, a spus artista, potrivit Spynews

Din spusele artistei, se pare că despărțirea a fost de comun acord. Cât despre o viitoare relație, Elena Ionescu nu spune nu, însă preferă să lase lucrurile să vină de la sine și, de ce nu, să se lase surprinsă.

”Nu pot să spun pentru că am mai spus-o și când am făcut-o și poate am greșit. Prefer ca lucrurile să vină natural, nici nu mă mai gândesc, cumva dacă e să fie, o să fie, dacă nu iar e bine. Nu va schimba relația între doi oameni această trecere. Cred că dacă ne înțeleg și suntem ok, mai puțin sau relevant contează lucrurile astea. Mi-aș dori ca orice femeie, clar, dar nu e o chestie la care mă gândesc sau prioritară. Important să ne înțelegem noi bine, să fie ceva frumos, de continuitate”, a mai spus artista.

Reamintim că fosta solistă a trupei Mandinga și, totodată, câștigătoarea Survivor România 2020, a trecut printr-un divorț cu ”scandal” în anul 2019. Se pare că la mijloc ar fi fost vorba despre infidelitatea lui Dragoș Răzvan Stanciu, dar și alte nenumărate alte motive. Cei doi foști soți au un copil împreună, iar la vremea respectivă, Elena Ionescu s-ar fi plâns de faptul că Răzvan nu se implica în creșterea micuțului pe care îl au împreună, dar și că nu ar fi stat prea bine la capitolul resurse financiare pe perioada relației.

