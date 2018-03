Elena Ionescu va deveni mămică în curând! Fosta component a trupei Mandinga s-a căsătorit civil vineri, în cadrul unei ceremonii intime. I-au fost alături doar familia și prietenii.

Elena s-a căsătorit cu Dragoş Răzvan, iubitul el de ceva mai mult de un an. Vedeta este însărcinată în cinci luni.

Elena Ionescu s-a făcut remarcată în peisajul muzical din țara noastră pe vremea când făcea parte din trupa Mandinga, alături de care a și reprezentat România la concursul Eurovision. Elena Ionescu a explica, în urmă cu mai bine de doi ani, de ce a decis să părăsească.

A slăbit 10 kg!

Elena a slăbit spectaculos, iar vedeta a explicat cum a reușit să dea jos 10 kilograme. Cântăreața a dezvăluit că nu mai mănâncă seara și a adoptat un stil de viață mult mai sănătos.

“Aveam vreo 60 sau 64. Eram…vreo 10 kilograme am dat jos. La 1,65. Acum sunt în grafic. Am început să mai mănânc mai sănătos de ceva timp. Şi nu ma mănânc seara. Mănânc mai multe fructe şi legume. Am totuşi am şi momente când îmi rup uşa le frigider… Fac un mic dejun bogat în fibre sau carbohidraţi. Apoi uşor uşor spre seară, fructe, legume”, a declarat Elena Ionescu.