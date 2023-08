Elena Ionescu, transformare totală! Cum arată fosta câștigătoare de la Survivor după multiplele operații estetice

Elena Ionescu a devenit cunoscută în trupa Mandinga, iar după o pauză mai lungă, fanii au putut să o revadă pe micile ecrane participând în cadrul uneia dintre cele mai dificile competiții din România. De atunci însă, bruneta nu mai este atât de activă în spațiul public, însă pe rețelele de socializare ține în continuare legătura cu fanii săi. Pe pagina sa de Instagram, artista a publicat recent câteva imagini în care apare total schimbată. Intervențiile estetice la care a apelat în ultima vreme au reușit să o transforme total!

Elena Ionescu a avut mereu grijă de felul în care arată însă din 2013 se luptă cu o acnee severă din cauza unui stafilococ. De atunci a apelat la multe tratamente, intervenții, dar rezultatul nu a fost cel așteptat. Cicatricile de pe fața brunetei sunt încă foarte fizibile, nici măcar cu ajutorul machiajului nu reușește să își acopere imperfecțiunile.

Cântăreața nu s-a ferit să vorbească despre această problemă, ba mai mult, în cadrul unui interviu mai vechi a dezvăluit cum a început tot acest coșmar.

„M-am trezit cu nişte coşuri pe barbă, am zis că o fi de la machiaj. Am fost la dermatolog şi am aflat că am un stafilococ care poate fi luat de la machiaj, de pe perna unui hotel, se poate lua de pe orice. Nu e o plăcere să vorbeşti despre o problemă de sănătate pe care o poate avea oricine. Am un program extrem de încărcat, stau mereu cu machiaj pe faţă şi atunci procesul de vindecare durează. De cinci luni de zile mă lupt cu această problemă. O să fac un fel de peeling, se face sub anestezie. Acum e bine, am rămas cu nişte semne pe care le voi rezolva cât de repede”, povestea Elena Ionescu, în 2013, la emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

Recent, bruneta a publicat pe rețelele de socializare câteva imagini în care apare în costum de baie. Deși are un trup ca tras prin inel, fanii nu au putut să nu observe schimbările prin care a trecut chipul său.

Elena Ionescu a reușit să își învingă frustrările legate pe tenul său la Survivor

În 2020, când a fost la Survivor România, concurs pe care l-a și câștigat, Elena Ionescu își dorea ca oamenii să o cunoască mai bine, dar cel mai important să nu îi mai pună etichete legate de aspectul fizic. Din acest motiv, s-a afișat fără machiaj, iar experiența pe care a trăit-o a făcut-o să aibă mai mult curaj.

„Îmi pare bine că am reușit să trec peste niște frustrări pe care le-am avut, să mă arăt oamenilor poate așa cum nu m-au văzut niciodată, să las masca aceea de machiaj pe care o uzam în fiecare zi pentru a arăta o persoană, un personaj, să îmi fac curaj de a mă arată așa cum sunt eu. Iar asta mi-a făcut atât de mult bine și mi-a dat mai multă încredere în mine încât și mâine dacă aș pleca din Survivor, simt că aș pleca un om fericit, împlit sufletește și…nu știu, realizat din multe puncte de vedere”, povestea Elena, la Survivor.