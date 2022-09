Elena Lasconi, victima unui proxenet din Câmpulung Muscel: „Am făcut plângere penală”

De când a obținut postul de primar în Câmpulung Muscel Elena Lasconi a trecut prin multe schimbări și luat contact cu tot felul de persoane, tocmai de aceea fosta prezentatoare TV a făcut dezvăluiri despre aceste aspecte. Problemele pe care le-a întâlnit de când s-a ales cu funcția pe care o deține în continuare au apărut din cauza infrastructurii drumurilor din oraș, dar și a unor știri false.

Elena Lasconi a trecut prin clipe grele în momentul în care a fost agresată pe stradă de un proxenet. Primarul din Câmpulung Muscel a fost nevoit să suporte critici din partea oamenilor, după ce s-a scris în presă faptul că cetățenii și-au găsit sfârșitul din cauza gropilor din asfalt sau a capacelor de canalizare.

Elena Lasconi, victima unui proxenet din Câmpulung Muscel

În urmă cu ceva timp, Elena Lasconi s-a ales cu mai multe acuzații venite din partea oamenilor din Câmpulung Muscel, după ce un accident rutier nefericit a avut loc. Un motociclist și-a pierdut viața pe stradă, iar primarul a fost cel învinovățit, ba chiar agresat verbal pentru gropile care există în asfalt și pentru capacele de canalizare. Elena Lasconi le-a povestit tuturor cum a ajuns să fie victima unui proxenet.

„Eram pe stradă, în calitate de primar, mă duceam să verific normele de igienă și traseele, la piață. Am auzit, aproape lângă mine, la centimetru, o mașină care a oprit brusc și niște urlete îngrozitoare, de la un individ despre care am aflat că este proxenet. Mi-a spus: «Fă, asfaltează străzile că din cauza ta mor oameni» și apoi m-a scuipat. Am făcut plângere penală și este cercetat pentru ultraj”, a declarat Elena Lasconi, potrivit wowbiz.ro.

Adevărul a fost cu totul altul, potrivit declarației făcute de primarul din Câmpulung Muscel. Se pare că tânărul care se afla pe motocicletă gonea cu peste 170 de km/oră, în timp ce era legat de un alt autovehicul. Elena Lasconi susține că în locul în care a avut loc accidente nu există gropi în asfalt sau capace de canalizare care ar putea să pună în pericol viața cetățenilor în niciun fel.