Elena Marin și Andreea Bălan au rupt prietenia „Sunt dezamăgită”

Elena Marin se pare că ar fi rupt prietenia cu Andreea Bălan, după ani de zile de colaborare. Dansatoarea a postat un mesaj prin care a dat de înțeles că anul acesta a fost dezamăgită de câțiva apropiați.

‘Sper ca, la începutul anului viitor, să îmi reiau proiectele și să am lângă mine doar oameni de calitate. Sunt dezamăgită de persoanele din jurul meu și de ‘prietenii’ pe care eu credeam că îi am.Îmi doresc să revin cât mai repede, înconjurată doar de oameni buni, frumoși și fără interese‘, a spus Elena Marin, potrivit Fanatik.ro.

Tatăl Andreei Bălan a mărturisit că nu crede că fiica sa ar fi abandonat-o pe Elena Marin. Mai mult, bărbatul a declarat că nu a mai văzut-o pe dansatoare în show-urile Andreei Bălan.

‘Fiica mea este sufletistă, nu e rea. Nu cred că a dat-o afară pe Elena, nu cred că a abandonat-o la greu, erau și colege, dar și prietene.În plus, Andreea a susținut-o pe Elena, la ‘Survivor’. Se uita cu emoție la probele grele prin care trecea și adesea o încuraja și pe conturile sociale. Probabil că Elena are acum niște probleme de sănătate și nu mai poate dansa din cauza operației la genunchi. Astfel că or fi încetat colaborarea.E adevărat că n-am mai văzut-o pe Elena în show-urile Andreei, în ultima vreme‘. a spus Săndel Bălan.