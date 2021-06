Elena Matei, finalista de la “Chefi la cuțite”, dialog cu fanii pe o rețea socială. Unde lucrează acum și ce surpriză le pregătește

Elena Matei, finalista ultimului sezon de la “Chefi la cuțite”, le pregătește fanilor o supriză, potrivit ultimului anunț pe care l-a făcut pe o rețea socială. Experiența pe care a acumulat-o în cadrul emisiunii – concurs a ajutat-o enorm să se dezvolte în plan personal și profesional.

Elena Matei nu a reușit să câștige premiul cel mare, dar acest lucru nu a demoralizat-o. Pe o rețea socială, tânăra a inițiat o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar fanii au întrebat-o unde lucrează în prezent, precum și ce planuri de viitor are.

Fosta concurentă a lui Sorin Bontea și-a informat admiratorii că, în prezent, nu are un loc de muncă și că se concetrează pe un proiect cu care este sigură că va da lovitura.

“Eu nu mai lucrez în Ploiești. Dar o să am o surpriză pentru ploieștenii mei. Aducem choux-urile și la Ploiești?”, a fost răspunsul finalistei sezonului de la “Chefi la cuțite”.

Elena Matei a mai precizat că este puțin supărată că nu a obținut farfuria de aur și marele premiu, dar că acest lucru o ambiționează și mai mult. Aceasta a ajuns în finală alături de Cătălin Amarandei și Narcisa Birjaru. Cea din urmă a câștigat, în cele din urmă, show-ul.

Elena Matei, finalista ultimului sezon de la „Chefi la cuțite”, poveste impresionantă de viață

Pe parcursul emisiunii, Elena Matei și-a spus și povestea de viață. Atunci când avea doar 15 ani, tatăl ei a murit într-un accident de motocicletă. După tragedie, mama tinerei a fost nevoită să plece în Austria la muncă, iar ea a rămas singură.

“Eu am fost mai mereu singură. De când mă știu am stat mai mult singură și eu mi-am dat singură putere. Nu am vrut să fiu un om oarecare, am vrut să ies din tipar. Eu am rămas singură la 15 ani pentru că tatăl meu a murit într-un accident de motocicletă și mama mea lucra în Austria, nu ne descurcam cu banii și așa mama s-a întors înapoi în Austria și am rămas singură”, a dezvăluit Elena Matei.