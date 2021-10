Elena Merișoreanu a fost externată! Cum se simte artista după mai multe zile de spitalizare. „Mi-a afectat un plămân…”

Elena Merișoreanu a trecut prin infecția cu virusul SARS-CoV-2 și din fericire artista a reușit să învingă boala. După ce a stat internată la Matei Balș aproape două săptămâni, Elena Merișoreanu a fost în cele din urmă externată și a ajuns acasă. Cum se simte acum artista?

De două zile, Elena Merișoreanu a ajuns acasă și pare că se simte cât se poate de bine. Aceasta a făcut primele declarații și a mărturisit că a ajuns acasă și a reluat treburile cotidiene. Mai mult, artista se bucură că a scăpat de atmosfera apăsătoare din spital, acolo unde medicii erau epuizați, iar pacienții tot mai mulți și neajutorați. (CITEȘTE ȘI: DECIZIA RADICALĂ LUATĂ DE ELENA MERIȘOREANU, DE PE PATUL DE SPITAL: ”NU MĂ MAI DUC LA EVENIMENTE!”)

„Ieri (n.r. – duminică, 3 octombrie) m-am externat. Sunt acasă, mi-am făcut plimbarea prin curte. Ce bine e acasă. În spital erau prea mulți bolnavi, erau foarte mulți tineri bolnavi, cu vaccinul făcut. Eu am avut noroc cu vaccinul, la vârsta mea, cu ce probleme de sănătate am, puteam să nu mai fiu.

Îngrijirea celor din spital m-a lăsat fără cuvinte, de la femeia de serviciu până la doctori, asistente. Au răni de la măști, iar pe doamna doctor nu am mai recunoscut-o, când la externare și-a dat masca jos. Oamenii aceștia chiar muncesc”, a declarat Elena Merișoreanu, potrivit Impact.ro.

Elena Merisoreanu, externată. Cum se simte artista?

Elena Merișoreanu a mai declarat că acum se simte bine și aproape a uitat de momentele grele prin care a trecut. Artista a mărturisit că virusul i-a afectat unul dintre plămâni, însă acum pare că lucrurile au revenit la normal. Mai mult, vedeta a spus că în spital a avut timp să se odihnească, iar acum este gata să își reia activitatea.

„Voiam să ies încă de sâmbătă, dar nu a fost medicul de gardă. Am stat nouă zile, trebuia 14, dar mi-a ieșit CT –ul bine la plămâni. Mi-a afectat un plămân opt la sută, dar am ieșit cu zero. Azi dimineața am avut saturația 99, ceea ce a fost foarte bine.

Pot spune că m-am odihnit în spital, atâta am dormit. Aseară a venit o prietenă, o farmacistă, și mi-a zis că parcă vin de la cosmetică, așa de bine arăt. Păi normal, la cât am dormit”, a mai spus Elena Merișoreanu.

