Elena Merișoreanu, dezvăluiri uluitoare despre nunta lui Jador cu Oana Ciocan: ”Să-l văd însurat, dar nu prea cred”

În urmă cu doar două luni, Jador și Oana Ciocan s-au logodit, însă cei doi nu au oferit încă detalii despre nuntă, eveniment aștepta cu sufletul la gură de către toată lume. În cadrul unui interviu, Elena Merișoreanu, artista care este foarte apropiată de manelist, i-a dat de gol pe cei doi îndrăgostiți și a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate.

Vestea că Jador ar urma să iasă din rândul bărbaților celibatari a creat un val de reacții din partea fanilor săi, dar și al colegilor de breaslă. Elena Merișoreanu a dat din casă detalii surprinzătoare despre viitoarea nuntă a lui Jador cu Oana Ciocan. Interpreta de muzică populară are o relație specială cu manelistul, motiv pentru care și-a permis să declare că este sceptică în ceea ce privește căsătoria mult așteptată a celor doi îndrăgostiți.

Fiind o bună prietenă a lui Jador, Elena Merișoreanu a discutat cu artistul la telefon, la scurt timp după ce s-a logodit cu Oana Ciocan. În cadrul unui interviu, interpreta de muzică populară a dezvăluit câteva detalii despre marele eveniment. Manelistul a invitat-o la nuntă sa și chiar i-a dezvăluit că deja și-a ales nașii de căsătorie. Avânt o parte din aceste detalii puse la punct, artist este de părere că cei doi nu vor ajunge prea curând sa-și oficializeze relația în fața altarului.

„Da, am mai vorbit cu Jador. Așa am auzit, că se însoară, că-l pune naș pe Moroșanu. I-am felicitat și pe el, și pe Moroșanu și mi-au mulțumit. Mi-a zis Jador: `Sper că nu faci pe nebuna să nu vii`! Măi, să-l văd însurat, dar nu prea cred că face curând! Eu dacă merg, mă duc invitată la masă, dar dacă mă cheamă să cânt, cânt. O să fie destul soliști acolo, îți dai seama, alte genuri de muzică. Jador e un băiat cu atât de mare respect, știe să prețuiască fiecare lucru, îmi place că nu risipește banii, îi folosește la ce are nevoie, își ajută familia. Pentru mine, treaba asta mă face să mă gândesc mai des la el”, a declarat Elena Merișoreanu, conform Fanatik.ro.