A trecut prin multe experienţe, însă ultima i-a dat serioase bătăi de cap. Potrivit dcnews.ro, Elena Merișoreanu a ajuns la spital și a fost operată de urgență.

Peste câteva luni, Elena Merişoreanu împlineşte 70 de ani, iar în întreaga carieră, de peste cinci decenii, ea nu s-a confruntat cu vreun eveniment atât de neplăcut. Cu siguranţă că cel mai grav lucru care i se poate întâmpla unui artist este să-şi piardă vocea şi iată că acest necaz nu a ocolit-o pe celebra artistă originară din Hunedoara, de la Paroşeni.

Ea a fost nevoită să-şi amâne patru concerte. Ghinionul s-a întâmplat în urmă cu trei săptămâni, când se întorcea de la un spectacol.

”Mă aflam la concert la Baia Mare, am cântat, deşi aerul era destul de umed din cauza ploilor. Nu mi s-a părut că e vreo problemă, însă m-am întors de acolo suportând ore întregi aerul condiţionat din maşină. A doua zi am resimţit toate simptomele: răguşeală puternică, dureri de cap, tuse, îmi curgeau nasul şi ochii, şi în starea aia am forţat nota, pentru că am mers la un alt eveniment. Apoi am ajuns la spital. Medicul s-a îngrozit când m-a văzut şi mi-a spus că am făcut disfonie (n.r-tulburări de voce, răguşeală). Mi-a dat tratament, vitamine, aerosoli şi a spus să fac repaus vocal o lună. M-a avertizat că dacă nu respect toate acestea, corzile vocale pot paraliza. Am întrerupt toate convorbirile, răguşela încă persistă, vorbesc de parcă am auzit lupul, beau totul cald. Sper să treacă”, a declarat, în exclusivitate pentru Click!, Elena Merişoreanu.