Elena Udrea a plâns o singură dată în fața lui Adrian Alexandrov. Momentul care a îngenunchiat-o pe „blonda lui Băse”

Elena Udrea, fostă politiciană română și una dintre cele mai controversate figuri din politica postdecembristă, a trecut prin momente dramatice în 2018, când a fost arestată în Costa Rica, la doar două săptămâni după ce născuse. Arestarea a survenit într-un context sensibil, Udrea fiind condamnată definitiv în România la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, acuzată de luare de mită și abuz în serviciu. Aceasta a fugit din țară cu speranța de a găsi refugiu într-o țară care să o protejeze de extrădare, dar lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Arestarea Elenei Udrea s-a produs pe stradă, într-o dimineață aparent obișnuită, când se afla la o cafenea împreună cu partenerul ei, Adrian Alexandrov, tatăl fiicei sale. Alexandrov își amintește cu groază acele clipe, descriindu-le drept „primul șoc major” prin care au trecut împreună. Fosta ministră fusese în Costa Rica cu gândul că va fi protejată de tratatele internaționale, dar planurile ei s-au năruit când autoritățile au intervenit brusc.

Unul dintre cele mai cutremurătoare aspecte ale reținerii a fost că Udrea nu a avut dreptul să-și contacteze avocatul în momentul arestării. Adrian Alexandrov mărturisește că Elena Udrea nu a avut nici măcar ocazia de a înțelege pe deplin ce i se întâmplă, iar situația a escaladat rapid. Având în vedere că fiica lor avea doar două săptămâni la acea vreme, impactul emoțional asupra familiei a fost devastator.

„Nu s-a așteptat nimeni, mai ales că Elena născuse. La două săptămâni după, era jos o cafenea, mergeam acolo dimineața ca să o mai plimbăm pe cea mică. Am fost, am băut o cafea cu toții, am ieșit, am văzut că se apropie de noi doi bărbați și o femeie dacă bine îmi aduc aminte și când au pus mâna la curea și au arătat legitimațiile, știi parcă de multe ori creierul tău se închide și nu vrea să înțeleagă ce se întâmplă în momentele alea. Realizam, dar nu știam cât de grav avea să fie. Ne-au legitimat, știau exact ce se întâmplă, unde eram, absolut tot. Au legitimat-o pe Elena, i-au spus că trebuie să meargă cu ei, ea a cerut să își sune avocatul pentru că avea ceva de rezident acolo. Au zis că nici măcar. Mi-au spus să vorbesc eu cu avocatul. Mi-a rămas în minte privirea ei când au băgat-o în mașină, când au luat-o, când știa că nu mai are e să facă. Mi-a zis doar: Ai grijă de Eva și a intrat în mașină. (…) Nu cred că i-au pus cătușele pe stradă. Erau cei de la Interpol.”, a spus Adrian Alexandrov la un podcast mișto by Bursucu.