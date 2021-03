Elena Udrea, declarații șocante după ce a fost condamnată la 8 ani de închisoare cu executare: “O blestem să simtă copiii ei ce simte copilul meu”

Fostul ministru al Turismului a oferit declarații șocante la scurt timp după ce a aflat sentința dată dosarul finanțării campaniei electorale din 2009. Elena Băsescu a blestemat-o pe judecătoare și a subliniat că, în cazul în care s-a dorit un atac sau o răzbunare la adresa lui Traian Băsescu, atunci era suficient ca ea să fie condamnată pe o singură acuzație, nu pentru șapte. În același dosar a fost condamnată și fiica fostului președinte – Ioana Băsescu a primit cinci ani de detenție.

Elena Udrea, declarații șocante după ce a fost condamnată la 8 ani de închisoare cu executare

În vârstă de 47 de ani, Elena Udrea a primit mai multe condamnări pentru spălare de bani și luare de mită. Acestea au fost contopite și a rezultat o pedeapsă de șase ani de închisoare cărora li s-a adăugat un spor de doi ani. Asta înseamnă că, în total, vedeta va avea de executat opt ani de detenție.

“Această femeie a ținut să mă condamne pe fiecare acuzație a procurorilor. Dovadă mai mare de slugărnicie, de răspuns la comandă, că nu pot să cred că are ceva personal cu mine, nu pot să cred că mă urăște pe mine atât de tare încât să țină să mă condamne chiar și pe cele mai absurde acuzații care s-au adus în acest dosar. Femeia asta a dat o decizie absurdă! Nu știu cum va dormi la noapte! O blestem să simtă copiii ei ce simte copilul meu. Nu înțeleg cum va dormi această femeie liniștită la noapte”, a declarat fosta blondă de la Cotroceni în cadrul unui interviu oferit la Antena 3.

“Pentru mine a fost un șoc. M-am întors în țară cu convingerea că ceva s-a schimbat în Justiție și că poți să te aperi, ceea ce eu nu am făcut în dosarul Gala Bute. Că poți să te aperi, să aduci probe, și să demonstrezi că acuzațiile procurorilor doamnei Kovesi sunt nelegale, nedovedite. Am probat în acest dosar, chiar nu știu ce puteam să mai fac. Din acest punct de vedere sunt liniștită, am făcut tot ce se putea face. Am adus toate probele care se puteau aduce că acuzațiile procurorilor erau rupte de realitate. (…).”, a mai precizat fostul ministru al Turismului.

Elena Udrea a primit o sentință de 6 ani de închisoare, plus un spor de 2 ani

– condamnă pe Elena Udrea la 6 ani pentru instigare la luare de mită;

– condamnă pe Elena Udrea la 5 ani pt instigare luare de mită (altă faptă);

– condamnă pe Elena Udrea la 6 ani pentru spălare de bani;

– condamnă pe Elena Udrea la 5 ani pentru spălare de bani (altă faptă);

– condamnă pe Elena Udrea la 3 ani închisoare pentru spălare de bani (a treia faptă);

– condamnă pe Elena Udrea la 5 ani pentru spălare de bani (altă faptă).

– condamnă pe Elena Udrea la 4 ani închisoare pentru spălare de bani (a cincea faptă);

“Dacă ar fi vrut să mă condamne, doar dacă este ordin, e ordin să o condamnăm pe Elena Udrea, cu atât mai mult în dosarul lui Traian Băsescu. Sistemul de astăzi, habar nu am cine o mai da ordine, nu știu cine mai merge cu plicul galben. Nu știu dacă de la SRI, habar nu am dacă există o miză. Eu am sperat că nu mai sunt o miză pentru nimeni. Am sperat că voi avea parte de o judecată corectă. Dacă voiai neapărat să mă condamni, găseai un argument la oricare altă faptă, nu aici unde singur recunoști că nu există text de lege”, a mai afirmat vedeta pentru jurnaliștii de la Antena 3.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, părinți de fetiță

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie 2018, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii.

“Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.