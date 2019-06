Elena Udrea este în culmea fericirii! Se pregăteşte de un eveniment important: „Ne dorim foarte mult să o creştinăm pe Eva în România”

De când a ieșit din închisoare, Elena Udrea se ocupă doar de creșterea micuței sale, care îi ocupă tot timpul. Dacă până acum a amânat creștinarea fetiței, din cauza faptului că în Costa Rica nu există biserici ortodoxe, blonda a găsit soluția acestei probleme.

Elena Udrea nu-şi poate boteza fetiţa, acum în vârstă de 6 luni, deoarece în Costa Rica, ţara în care a plecat în urmă cu mai bine de un an, nu există o biserică ortodoxă. În America Latină sunt doar biserici catolice, iar fostul ministru va mai aştepta până ce îşi va creştina micuţa. Ea a tot amânat botezul fetiţei sale, Eva pentru o dată la care va putea reveni în România, fie va căuta o altă soluţie.(CITEȘTE ȘI:BIANCA ȘI IUBITUL, PRIN ORAȘ CU UN SUPER-FERRARI DE 400.000 €!)

Adrian Alexandrov, bărbatul lângă care Elena Udrea și-a găsit liniștea, își dorește să le aibă pe cele două fete din viața lui, lângă el, acasă.

„Acum că Elena e din nou acasă ne dorim să venim în ţară ca să o botezăm pe Eva”, a declarat acesta pentru Click.ro

Surse din preajma fostului ministru sunt de părere că aceasta încă nu dorește să revină în România, chiar dacă aici are familia și toate afacerile.

„Eu nu am plecat din România pentru că voiam să călătoresc prin lume, ci pentru că am fost ţinta unui abuz în ţara mea. Vom vedea, copilul deocamdată nici nu are paşaport”, explica şi Elena Udrea, în decembrie, după ce a fost eliberată.

Elena Udrea așteaptă răspunsul autorităților

Elena Udrea aşteaptă cu sufletul la gură ca autorităţile din Costa Rica să-i acorde statutul de refugiat, pentru care a depus cerere în luna martie 2018 şi care se acordă, de regulă, la un an de la data când soliciţi acest lucru.

Avocatul ei a declarat pe 23 februarie, că aceasta a obţinut paşaport pentru fetiţa ei.

„Este foarte tentată să revină în ţară şi să renunţe la orice fel de cerere. Eu am învăţat că legea este egală pentru toţi, indiferent ce calitate au aceştia. Faptul că aplicarea legii se va face la fel pentru toţi nu este un lucru rău. Faptul că doamna Udrea ia în calcul foarte serios să se întoarcă în România rezultă şi din faptul că a şi obţinut pentru fetiţă paşaport. Asta înseamnă că se gândeşte foarte serios să se întoarcă în România, dar trebuie să îşi asume şi riscuri”, a spus Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea, la Antena3.