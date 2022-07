Elena Udrea face bani și din închisoare. Stațiunea acesteia are un profit neașteptat

Deși trece prin momente grele, Elena Udrea se poate mândri că are o afacere care merge în continuare. Stațiunea Boghiș Băi pe care o deține în Sălaj reușește să primească și în acest an sute de turiști români, dar și străini.

Una dintre afacerile de suflet ale Elenei Udrea continuă să funcționeze, deși ea se află în acest moment în spatele gratiilor și își așteaptă posibila sentință. Stațiunea Boghiș Băi pare să fie din ce în ce mai apreciată, deși la începutul lunii aprilie, aceasta intra în faliment din cauza fondurilor insuficiente.

Elena Udrea se poate mândri cu o afacere profitabilă

Stațiunea deținută de fostul om politic a fost deschisă în 2013, iar de atunci a funcționat constant, primind în fiecare an sute de mii de români. Ștrandurile cu apă termală, restaurantul stațiunii, locurile de joacă pentru copii și priveliștile minunate i-au convins pe mulți să revină an de an în această locație de vis. Prețurile unui astfel de loc sunt destul de accesibile pentru cuplurile care își doresc să aibă parte de momente frumoase departe de agitația din Capitală.

În cadrul stațiunii, există două tipuri de locuințe pentru care turiștii ar putea opta în această vară. În primul vând, veți avea la dispoziție celebrele căsuțe din lemn, ideale pentru două persoane, care vin la pachet cu o baie proprie. Pentru o noapte, turiștii vor scoate din buzunar aproximativ 295 de lei. În cazul în care optați pentru un sejur de 5 nopți, prețul maxim în plin sezon este de 1.550 de lei. Cei care au la dispoziție resursele necesare, pot opta pentru un sejur de o săptămână, în regim all-inclusive, fiind nevoiți să achite 2.160 de lei.

În cazul familiilor cu copii, acestea pot opta pentru apartamentele puse la dispoziție de stațiunea Boghiș Băi. Acestea sunt ideale pentru cei care iubesc luxul și opulența, beneficiind de o piscină privată. Pentru o noapte, prețul unui asemenea apartament este de 435 de lei, în timp ce, pentru un sejur all-inclusive de o săptămână, doritorii vor scoate din buzunar în jur de 3.000 de lei.