Elena Udrea, mesaj controversat din spatele gratiilor. Ce a spus fostul ministru despre dosarul „Gala Bute”

Elena Udrea a transmis un mesaj ironic din penitenciarul de femei de la Târgșor. Fostul ministru critică aspru decizia care a adus-o în spatele gratiilor, dar și sentința criminalului din Brașov.

Din spatele gratiilor, Elena Udrea a transmis un mesaj cu totul neașteptat. După ce Cămârzan, criminalul din Brașov a fost lăsat în libertate, i-a venit o idee. Fostul ministru spune că și-ar dori să fie declarată și ea nebună, pentru a scăpa de sentința de șase ani de închisoare. După cum reiese din spusele sale, nici acum nu acceptă și nu este de acord cu decizia magistraților.

„Văzând cum criminalul din Brașov, cel care acum trei ani si-a omorat bunica, a fost trimis acasa fără sa fie tras la răspundere, pe motiv ca fost lipsit de discernământ la momentul crimei, mă gândesc să cer și eu sa fiu declarată nebună și lipsită de discernământ pentru ca m-am implicat în aducerea campionului Mondial la box, Lucian Bute, sa boxeze în România (…) Pentru ca am vrut să promovăm pe bani europeni, brandul turistic al României la acest eveniment, și am și reușit, intai Kovesi, apoi judecătorii sistemului ocult care conduceau și Justiția pană în anul 2020, Ionut Matei, Florentina Dragomir & Co, au decis ca este un abuz în serviciu, și mi-au dat 6 ani de închisoare cu executare!!!”, a spus Elena Udrea pe Facebook (CITEȘTE ȘI: Elena Udrea, nemulțumită de drepturile pe care le au mamele în închisoare: „Cine a putut gândi o tâmpenie că asta?”)

Elena Udrea: „Vreau să cer și eu sa fiu considerată nebună și fără discernământ”

Fostul ministru consideră că a fost nedreptățită și dorește să i se facă dreptate. Elena Udrea are și o fetiță de trei ani care a rămas acum în grija tatălui și cu care se poate întâlni cu greu.

„Ca urmare, văzând soluția din cazul lui Cămârzan? Vreau să cer și eu sa fiu considerată nebună și fără discernământ, pentru ca doar un nebun și-ar fi riscat libertatea, cariera, ba chiar și viata, dacă ne gandim la ce i se întâmpla lui Rudel Obreja, victima colaterala a acestui abuz, pentru a face ceva bun pentru țară! (…)

Oamenii sănătoși la minte, nu fac nimic, se bucura liniștiți de funcțiile lor și de privilegiile aferente, fără sa realizeze ceva și pentru țară, dar sunt liberi si fericiti! În timp ce eu mă lupt pentru dreptul de a-mi întâlni copilul de 3 ani, în pușcărie…”, a adăugat fostul ministru”. (CITEȘTE ȘI: Elena Udrea și-a văzut fetița după 3 luni și jumătate! Cum a decurs întâlnirea în penitenciar)