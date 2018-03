Elena Udrea, primele declarații după ce a pierdut unul dintre gemeni: „Aşa a vrut Dumnezeu, să fie unul singur acum”

În urmă cu câteva săptămâni, Elena Udrea vorbea cu multă fericire în suflet despre minunea de a deveni mamă. În prezent însă, fosta blondă de la Cotroceni traversează o perioadă traumatizantă în viața unei femei. Vedeta a pierdut unul dintre gemenii pe care abia aștepta să-i cunoască.



Elena Udrea a acceptat să vorbească în cadrul unui interviu despre cum se simte după ce a pierdut unul dintre copii.

„Aşa a vrut Dumnezeu. A vrut să fie unul singur acum, aşa că sunt liniştită. Aşa cum a vrut să fac acest copil acum, când nu era prioritatea mea, când viaţa îmi era destul de complicată şi totuşi s-a întâmplat totul în nici o lună. Acum trebuie să stau în pat încă o perioadă pentru a preveni orice risc.

Evident că nu am fost pregătită pentru un astfel de moment, învăţ lucrurile necesare în fiecare zi. Sarcina nu este ceva pentru care ai nevoie de doctorat, dar sunt situaţii pe care ştii să le previi ori la care să ştii cum să reacţionezi, aşa că m-am pus pe studiat.

Mă simt bine acum, sarcina evoluează normal după momentul în care am pierdut unul dintre copii. M-am simţit foarte bine la început şi cred că am exagerat cu efortul, ignorând recomandările medicilor, am călătorit, am cărat bagaje, am făcut mişcare. Medicii de aici s-au mirat de situaţia mea”, a spus Elena Udrea în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Elena Udrea a anunțat din Costa Rica că este însărcinată

Declarația ei a avut loc pe 1 martie, în cadrul unui interviu la Antena 3.

„Sarcina evoluează bine, este gemelară, deci sunt doi băieți. Costa Rica este o țară frumoasă și prietenoasă, însă pentru cei care trăiesc aici mi se pare o țară foarte scumpă. Eu am venit, mi-am prezentat niște prieteni foarte buni. Am găsit niște vechi cunoștințe care ne-au arătat locuri foarte frumoase. Am văzut Capitala. De obicei nu dau socoteală de ce plec din țară, dar când lucrurile par ascunse dau naștere la tot felul de scenarii. Eu sunt între două proceduri medicale, pe care le fac la Atena. După ce am făcut-o pe prima, am venit aici. Apoi, săptămâna viitoare este ceea de a doua. Dacă toate lucrurile decurg bine, mă întorc acasă”, a mărturisit fosta blondă de la Cotroceni.

Elena Udrea e logodită cu Adrian Alexandrov

Vestea că Elena Udrea a fost cerută de soţie a devenit publică în iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţia, ci le-a spus jurnaliştilor că îi va chema la nuntă dacă va fi cazul. „Astăzi mă întrebaţi? Vai de mine, aduceţi maşina! Vă chem la nuntă, dacă e cazul!”, a reacţionat Elena Udrea după ce s-a scris în presă că a primit inelul de logodnă de la fostul manechin Adrian Alexandrov.