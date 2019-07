Elena Udrea s-a întors în România. Avocatul fostului ministru a confirmat oficial

Avocatul Elenei Udrea a confirmat oficial că fostul ministru se află în România și a precizat că decizia de a reveni în țară a fost luată în urmă cu multă vreme, însă a fost necesară parcurgerea chestiunilor procedurale, mai ales pentru că a vrut să renunțe cererea pentru statutul de refugiat.

UPDATE 19:00: Elena Udrea a mărturisit tuturor că s-a întors în țară, printr-o postare pe Facebook.

„Da, m-am întors în România.

Am renunțat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiței mele Eva și, închiderea procedurii de extrădare.

Am ales să cer protecție în Costa Rica în condițiile în care tocmai aflasem că sunt însărcinată iar evoluția în dosarul Gala Bute demonstra că este vorba de o execuție, nu de o judecată corectă, în baza legii. Am vrut astfel să îmi nasc copilul în siguranță, însă știți că am fost arestată când Eva avea 13 zile și, doar faptul că Dumnezeu a vrut să o nasc mai devreme a făcut ca ea să vină pe lume în libertate.

Dar așa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodată să trăiesc în altă parte decât în țara mea și am așteptat cu nerăbdare momentul în care să mă pot întoarce.

Vreau să îmi cresc copilul Acasă, să o botez la biserica unde m-am rugat să devin mamă, cu familia mea și cei cu adevărat apropiați mie, alături de noi.

Referitor la procesele pe care încă le am în instanță, cred că mă voi apăra mai bine de aici decât de departe, împotriva abuzurilor care s-au făcut și în cazul meu.

Am ales să postez acest mesaj din respect față de cei interesați și față de presa care încearcă să afle adevărul despre prezența mea Acasă. Știu că o face din bună credință și din dorința de a-și informa corect publicul.

Mulțumesc celor care îmi urează bun venit și vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere! Doamne, ajută!”, a mărturisit Elena Udrea.

„Pot să confirm că Elena Udrea este în țară. (…) Nu am nicio informație (cu privire la modul în care a intrat în țară, n.r). Pot să spun că probabil a ales cea mai rapidă cale de a se întoarce. Dacă a găsit o cursă mai rapidă către altă locație, cu mașina, probabil a ales acea cursă. Ca să nu rămână mult timp în aeroport”, a declarat avocatul Veronel Rădulescu, la Antena3.

Potrivit apărătorului lui Udrea, fostul ministru al Turismului nu mai are nicio dosar care i-ar putea pune în pericol libertatea: „Din câte știu eu, nu mai are niciun alt dosar aflat în faza de urmărire penală ci există doar cele trei dosare cunoscute deja, unul la Inalta Curte – suspendat, unul la Curtea de Apel în cursul judecății fondului și altul care tocmai a fost trimis de parchet – dosar mai vechi care a fost restituit către DNA, iar acum DNA a revenit cu o nouă trimitere în judecată și este în cameră preliminară la Curtea de Apel București”.

Acesta a mai precizat că decizia lui Udrea de a reveni în țară nu are legătură cu recenta decizie a CCR privind completurile de 3 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție: „A luat decizia de a se întoarce în țară de mai demult, erau însă chestiuni procedurale de parcurs în Costa Rica”.

Veronel Rădulescu a mai subliniat că Udrea a renunțat, prin întoarcerea sa în țară, la solicitarea statutului de refugiat în Costa Rica: „Demult voia să renunțe la această solicitare”.

„După ce Elena o să își revină din oboseala de la un asemenea drum o să stăm de vorbă și o să discutăm și detalii. Mai sunt însă convins că o să vă răspundă la toate aceste întrebări chiar doamna Elena Udrea după o zi două de acomodare. Chit că acum în Costa Rica acum abia se face dimineață, iar la noi se face noapte. Când schimbi brusc fusul orar, cu siguranță sunt și chestiuni care tulbură și obosesc mai mult organismul. Probabil că o zi, două o să fie asemenea situații, după care sunt sigur că vă va răspunde la toate întrebările”, a mai spus avocatul.

Fostul ministru plecase în Costa Rica de la începutul anului 2018.

Elena Udrea a fost arestată, în octombrie anul trecut, odată cu Alina Bica în Costa Rica, în baza unor mandate Interpol emise la cererea României după condamnarea în dosarul Gala Bute, însă cele două au fost eliberate în preajma Crăciunului, după decizia Curții Constituționale privind completurile de 5 judecători.