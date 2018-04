In urma cu 7 zile, o tanara din Timisoara a disparut de acasa si parintii ei s-au gandit la ce e mai rau.

Rebeca Sara Cocora are 14 ani si a fost gasita de politie. Fratii ei au facut cateva marturisiri legate de plecarea ei. Rebeca a marturisit familiei ca in seara dinaintea disparitiei ‘i-a venit sa plece de acasa’.

Eleva din Timisoara care a disparut

Familia nu crede in varianta Rebecai cum ca a fost singura in Bucuresti. Roxana Cocora sustine ca, in momentul in care a fost gasita, Rebeca avea haine diferite fata de cele cu care a plecat de acasa. Rebeca Sara Cocora le-a spus parintilor ca a fost in Bucuresti. Politia a gasit asupra ei…