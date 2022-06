Daiana Estera Duțu, celebra ”Eleva Porno”, face dezvăluiri explozive, pentru CANCAN.RO, despre relația pe care ar fi avut-o cu celebrul fost milionar Irinel Columbeanu. A povestit cum ar fi fost ”agățată” și a ajuns în vila de la Izvorani, unde avea să-l „înnebunească” pe afacerist. Ar fi rămas, însă, însărcinată, iar acolo s-ar fi rupt ”iubirea”. Avem detaliile incendiare, în exclusivitate.

Irinel Columbeanu nu mai e, de ceva ani, pe cai mari. Trăiește cu chirie într-un apartament, folosește o mașină second, dar, ce-i de apreciat, spune că nu regretă nimic și că, acum, o duce decent. Arc peste timp. Milioane de euro, palat la Izvorani, Bentley. Monica se ”dezlipise” de el și pleca în America. Singur fiind, Irinel Columbeanu și-ar fi început ”aventura”.

”Am făcut-o în piscina exterioară, pe șezlong… Foarte mișto!”

Daiana Estera Duțu trecuse prin ”teroarea” dată de proful de religie, pe care-l acuzase că o violase, doar că alesese cea mai veche meserie din lume. Escortă de lux se voia, deși era pe la începuturile „carierei”. Așa a țintit la ce-i mai bun. Iar Irinel Columbeanu era, la acea vreme, printre cei mai buni.

Printr-o recomandare ar fi ajuns în patul milionarului de atunci. ”Un bărbat cunoscut mi-a făcut intrarea. Mi-a dat numărul de telefon al lui Columbeanu, dar a vorbit el, în prealabil.

Am luat legătura cu Irinel Columbeanu, mi-a trimis mașina, Bentley-ul, cu șofer, să mă ia de acasă. Și de atunci, numai cu mașina la scară. A venit și el de câteva ori, mi-a deschis portiera…

M-a dus la Izvorani, la casa lui. Deasupra patului, avea o oglindă mare, special pentru sex. Lui îi plăcea să vadă totul. Avea piscină interioară, exterioară, solar, bar, acvariu cu pești exotici…

Am făcut sex în piscina exterioară, în aer liber, foarte mișto. Am făcut și pe șezlong, în aer liber”, dezvăluie Daiana.

”I-am zis că sunt gravidă!” / ”Cât vrei, câți bani?”

Avea să rămână însărcinată, după spusele ei, și a bătut la ușa lui. A luat-o pe sus, nu a crezut-o, dar, până la urmă, i-ar fi plătit avortul. Atunci s-a rupt și legătura dintre Irinel și Daiana.

”Ca o precizare, el încă avea poze cu Monica și cu el în baie. Dar să revin… Am făcut ce am făcut-o o perioadă, m-a dus la el și la birou în Victoriei, o făceam și acolo, ăla era apartamentul Monicăi. Totul a durat până eu am rămas însărcinată. Să zic un an de când îl cunoscusem, chiar nu țin minte bine asta. Dar e maximum un an.

M-am speriat, nu le-am spus părinților, l-am sunat pe el, plângând, și i-am zis că sunt gravidă. El mi-a zis: «Ce vrei, mă, vrei bani? Nu ți-e rușine?» Nu mă credea… Dar eu știam sigur, pentru că în luna aia am făcut-o doar cu el.

Eu, pe vremea aia, nu eram așa cum sunt acum, pusă pe treabă rău, eram mai rezervată, stăteam cu părinții. Acum e meserie, atunci nu era.

Să revin. Mi-a zis: «Vrei bani?» I-am spus că vreau doar banii de avort, că nu vreau să știe părinții și nu am de unde să iau.

M-a întrebat: «Cât costă, cât vrei?» Zic: păi, cât costă avortul, nu vreau nimic în plus. Mi-a zis că-și trimite șoferul să-mi dea 600 de lei și să nu mai audă de mine. De atunci, totul s-a rupt.

A rămas cu senzația că am vrut să-i iau bani în plus…”, a încheiat primul capitol al dezvăluirilor Daiana Estera Duțu.

Contactat de CANCAN.RO, Irinel Columbeanu a spus că nu o cunoaște pe Daiana și nu a auzit nici de numele ei de ”scenă”, ”Eleva Porno”. ”Nu am auzit de ea. Nu știu cine e”, a fost reacția lui Columbeanu.

CANCAN.RO vă propune o continuare la fel de incendiară, cu dezvăluiri picante despre relația condimentată cu de toate dintre Irinel Columbeanu și Daiana Estera Duțu. Cât de bărbat era în pat afaceristul? Răspunsul vine de la fosta „parteneră”.

