Elevii din această țară nu mai au voie cu telefoane mobile în școală. Decizia a fost luată vineri, 1 decembrie

Fără telefoane mobile în școli de la 1 decembrie 2023. Anunțul a venit din partea premierului din Noua Zeelandă. Edilul are ca scop principal creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea educației în rândul elevilor.

Telefoanele mobile vor fi interzise în școlile din Noua Zeelandă. În timpul unei vizite în școli, noul prim-ministru conservator Christopher Luxon și-a asumat responsabilitatea de a implementa o măsură drastică pentru a combate creșterea ratei de alfabetizarea în țară. Conform oficialului, legea intră în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2023.

Anunțul lui Christopher Luxon vine la doar câteva săptămâni de când a preluat funcția de prim-ministru în Noua Zeelandă. Edilul a implementat această măsură care a fost deja testată în țări precum Franța, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Conform informațiilor asociației neozeelandeză Education Hub, o treime din tinerii de 15 ani abia știu să citească sau să scrie.

Dependența de tehnologie poate avea efecte devastatoare asupra creierului copiilor și al adolescenilțor. Conform psihologului Lenke Iuhons, sistemul nervos se acomodează la o lume care, printr-o simplă atingere, cei mici pot aschimba de pe ecran după bunul plac. Efectele pot varia în timă, de la pierderea răbădării, incapacitatea de a asculta și de analiza, chiar și incapacitatea de a ține respecta anumite reguli.

“Cu telefonul in mana, sistemul nervos se acomodeaza la o lume in care, printr-o simpla atingere, copiii o pot schimba de pe ecran dupa bunul lor plac. Acestea conduc in timp la lipsa de rabdare, incapacitatea de ascultare si de analiza, de a tine cont de reguli. In schimb, lumea din telefon, care se schimba din secunda in secunda, ii provoaca stari de impulsivitate, ceea ce ii poate aduce dificultati in perioadele de colaborare cu cei din jur.

Automatismele create de dependenta de telefonul mobil se vor rasfrange nu doar la capitolul comunicare si cooperare, ci mai ales la capitolul de incredere in sine, inteligenta emotionala, dezvoltare la un nivel inferior varstei, etc.", explica psihologul Lenke Iuhos.