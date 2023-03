Elevii din România pot pierde alocațiile! În ce condiții ar putea rămâne fără ajutor de la stat

Există o serie de criterii în urma cărora elevii din România ar putea să își piardă alocațiile. Toate detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Mai înainte de toate, ce reprezintă alocația pentru susținerea familiei? Este vorba despre Legea 277/2010 prin care familiile care au venituri reduse și au în creștere și îngrijire copii, cu vârste de până la 18 ani, beneficiază de un sprijin din partea statului (sub formă de alocație). Mai cu seamă, este vorba despre completarea veniturilor familiilor, pentru ca cei mici să aibă condiții mai bune de creștere, îngrijire și educare. De asemenea, se pune accent și pe stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară a formelor de învățământ.

De acest ajutor din partea statului beneficiază trei categorii de familii, după cum urmează, potrivit legii:

a) Familia formată din soț, soție și copii, care locuiesc împreună;

b) Familia formată dintr-o singură persoană care are în grijă copii și care locuiesc împreună (familie monoparentală);

c) Bărbatul și femeia necăsătoriți, dar care au copii, care locuiesc sub același acoperiș (consemnare în anchetă socială).

Alocația poate fi condiționată, dacă nu se respectă anumite criterii

Există o situație în care alocația ar putea să fie condiționată. De pildă, alocația de susținere a familiei poate fi diminuată simțitor, dacă elevul absentează de la școală. Practic, cuantumul alocației va fi direct proporțional cu numărul absențelor. Explicația se regăsește pe site-ul oficial al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Aceste aspecte sunt definite prin lege.

„Alocația de susținere a familiei este condiționată ca elevii să frecventeze cursurile școlare de zi. În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:

– cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe;

– cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe.

În cazul în care unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20/semestru, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege”, se arată pe mmanpis.ro.

Sursă foto: Pixabay