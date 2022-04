Elisabeta Turcu, o căsnicie fără probleme! Cum și-a cunoscut artista sufletul pereche

Elisabeta Turcu face parte din garda veche de artisti, care a intrat în industria muzicală în urmă cu aproximativ 50 de ani. Cântăreața s-a făcut remarcată cu ajutorul talentului său, uimind publicul prin numeroasele aparițiile la festivalurile dedicate interpreților de muzică populară. Deși tatăl artstei nu era de acord cu înclinația fiicei sale, Elisabeta Turcu ”și-a ascultat inima” și a urmat o carieră în acest domeniu.

Artista a lansat primul album dedicat locului său natal, în anul 1977, intitulat „Arges, Argeselule”. Ce a ajutat-o pe solistă să aibă un succes de lungă durată? Ei bine, Elisabeta Turcu și-a găsit sufletul pereche încă din tinerețe și drept urmare a avut parte de sprijin în carieră. Cei doi formează o căsnicie de mai bine de 40 de ani, iar norocul artistei este că nu s-a confruntat cu probleme familiale așa cum au facut-o, poate, alți colegi de breaslă.

Elisabeta Turcu, o căsnicie fără probleme!

Acest lucru a susținut un echilibru în viața interpretei de muzică populară, care mărturisește faptul că a avut parte de multă dragoste și liniște sufletească atât din partea soțului, cât și a fiului lor pe nume Dragoș. Elisabeta Turcu exprimă online mulțumirea față de viața lipsită de griji pe care o duce, însă acesteia i-a mai rămas o singură doriță, să fie bunică.

„În septembrie împlinim 40 de ani de căsnicie. L-am cunoscut la o nuntă, la Câmpulung Muscel. Soțul meu era student la marină și i-a spus lui Ticuța (n.r. mireasa): > Și ea ne-a făcut cunoștință. Mi-a dat telefon și apoi ne-am întâlnit la Gara de Nord. Și de la Gara de Nord m-a dus pe jos până unde stăteam eu, în Drumul Taberei. Am vorbit și eu i-am spus așa: > El a făcut ochii mari și m-a întrebat: >. Eu am răspuns: >

Și așa a fost. Eu nu am cunoscut alt bărbat decât soțul meu. I-am fost fidelă și credincioasă. L-am dus la tatăl meu și am pus nunta. Avem și un copil, pe nume Dragoș. Copilul nostru are 37 de ani, este căsătorit, încă așteptăm nepoți. Este singurul lucru pe care mi-l doresc așa din tot sufletul! Sunt în Anglia de aproape 10 ani. Este foarte independent. Nu mă lasă să vorbesc public despre el. Amândoi au funcții de răspundere, sunt pe picioarele lor. Asta ne liniștește sufletul, pentru că-i știm ca sunt foarte bine. Nu ne-a făcut probleme niciodată (n.r. Dragoș). Mai ales că eu am fost plecată mult de acasă cu turnee”, a declarat artista pe YOUTUBE, VALENTIN SANFIRA