Eliza, fiica Adrianei Iliescu, este studentă la două facultăți. Cum se descurcă tânăra: „Îmi cere sfaturi…”

Adriana Iliescu este foarte mândră de fiica sa. Tânara este studentă la două facultăți și are rezultate foarte bune, după cum a declarat mama sa în cadrul unui interviu acordat recent.

Adriana Iliescu este în continuare cea mai în vârstă mamă din România. La vârsta de 66 de ani, femeia a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe care o crește singură cu multă dragoste și grijă.

Anii au trecut, iar Eliza s-a transformat într-o domnișoară responsabilă. În prezent, tânăra este studentă la două facultăți: Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, specializarea limba şi literatura română, dar și Facultatea de Filosofie. Tânăra învață foarte bine, are note de 9 și 10, iar mama sa este foarte mândră de ea.

Mai mult, Adriana Iliescu a povestit faptul că, atunci când are timp liber, fiica sa o ajută și în bucătărie.

„Eliza este la examen acum. Sunt foarte mulțumită de ea. Vineri a avut de predat și un referat și tot așa. Suntem sănătoase amândouă, ne înțelegem de minune, avem cărți în casă.

Îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare, ea este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine.

Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă. Astăzi a mai avut un examen la facultate, așa că de dimineață m-am trezit și i-am pregătit o prăjitură. Și ea gătește în casă, sunt tare mândră de ea. Eu nu știu să pregătesc spaghete bolognese și le face Eliza”, a dezvăluit Adriana Iliescu pentru click.ro.

Adriana Iliescu: „Am trecut împreună prin toate”

Fosta profesoară a vorbit și despre cum se descurcă în ceea ce privește partea financiară. Adriana Iliescu își susține necondiționat fiica și îi acoperă cheltuielile pentru educație din pensia și indemnizația pe care le primește. În cazul în care vor avea nevoie de mai mulți bani, aceasta este dispusă să facă un împrumut bancar.

„Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea! Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față! Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Nu dau amănunte, însă una peste alta nu e vorba decât despre o pensie amărâtă. Ne-am gospodărit cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, a declarat Adriana Iliescu.