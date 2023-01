Ella Tina, din nou pe mâinile medicilor! Cu ce probleme de sănătate se confruntă fosta concurentă de la Puterea Dragostei

De curând, Ella Tina a mărturisit că niște dureri suspecte o chinuie de câteva zile încoace. Panicată, s-a dus de urgență la spital pentru a apela la ajutorul medicilor. Văzând că problema persistă, a decis să le ceară ajutorul fanilor.

Am început să auzim tot mai des de Ella Tina, după participarea ei la emisiunea ,,Puterea Dragostei”. De atunci, nu puțini au fost cei care au început să îi urmărească activitatea din online. Pe rețelele de socializare, bruneta împărtășește, zilnic cu fanii, momente și întâmplări de tot felul.

Mesajul îngrijorător, postat de Ella Tina

În urmă cu câteva ore, vedeta de la „Puterea Dragostei” a postat un videoclip, prin care își anunță urmăritorii că trece prin momente nu prea plăcute. De câteva zile, bruneta are dureri mari de stomac, din cauza cărora a ajuns și la spital. Din păcate, medicii nu i-au dat un diagnostic clar, de aceea a decis să ceară ajutorul internauților.

„Nu știu ce se întâmplă cu mine, dar de trei zile am o durere de stomac. Nu știu ce se întâmplă! Cred că am făcut o criză stomacală, am fost și la spital. Cred că de la stres, dar dacă aveți ceva leacuri băbești, orice, vreau toate variantele. Nu am dormit toată noaptea și încă persistă durerea asta de stomac, cumva mă arde…e ceva groaznic”, a mărturisit bruneta, pe Instagram.

De asemenea, înainte de a posta videoclipul, ea a mai distribuit o fotografie, care denotă că traversează o perioadă delicată.

,,Doar zâmbește și spune că ești bine, oricum nimănui nu-i pasă”, este textul care însoțește imaginea în care apare un personaj jumătate joker, jumătate om.

Ella Tina a trecut prin momente cumplite, după ce și-a pierdut mama

Acum câteva luni, mama Ellei a părăsit această lume, de vină fiind o boală crâncenă. Timpul nu a fost însă o soluție pentru fiica ei, deoarece pare că nimic nu poate suprima durerea provocată de trecerea în neființă a celei care i-a dat viață.

Atunci când mama ei a pierdut lupta cu viața, bruneta a publicat un mesaj dureros, pe rețelele de socializare.

„Drum liniștit mama, te iubesc și te voi iubi veșnic, mama mea dragă! Unicul om care m-a iubit veșnic!”, a scris ea.