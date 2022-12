Crăciun lugubru pentru Ella Tina. Bruneta, sfâșiată de durerea provocată de moartea mamei

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei, Ella Tina, le-a mărturisit fanilor momentele crunte prin care trece. A trecut mai bine de o lună de la moartea tragică a celei mai iubite femei din viața ei, însă vedeta nu poate accepta încă pierderea acesteia.

Mama Ellei a părăsit această lume în urmă cu aproape două luni, de vină fiind o boală grea de care femeia suferea. Timpul nu a fost însă o soluție pentru fiica ei, deoarece pare că nimic nu poate suprima durerea provocată de trecerea în neființă a celei care i-a dat viață.

Crăciun în doliu pentru Ella Tina

Pe măsură ce Crăciunul se apropie, bruneta își aduce aminte de momentele blânde petrecute alături de mama ei. În ciuda distanței dintre ele, cele două obișnuiau să petreacă ore în șir la telefon, gătind și râzând împreună. Ella Tina a publicat un videoclip zdrobitor pe rețelele de socializare, în care a izbucnit în lacrimi în fața urmăritorilor.

„Deși am adoptat o mască cu un zâmbet fals, în seara asta am obosit. În seara asta mi-a venit un dor atât de profund de mama… deși știu că s-a dus la odihnă și pentru ea e mai bine, îmi este atât de dor de ea, de vocea ei caldă…să o sun și să-i spun că nu mă simt bine. Să-i spun că mă doare inima, să-i spun cu cine m-am mai văzut și cine mă mai abordează! Să mă întrebe dacă am mâncat sau cu cine am mai vorbit.

Îmi e dor să mă mai certe. Îmi e dor să-mi mai vorbească despre Dumnezeu. Îmi e dor de nopțile în care sufeream și o sunam la orice oră, iar ea, mereu odihnită, îmi alina sufletul doar cu un cuvânt. Îmi e atât de dor să-mi dea din secretele ei culinare, să mă mai cert cu ea! Îmi e dor să-i mai cer sfaturile… Îmi e dor să-i mai aud cerințele pentru cadouri. Îmi e atât de dor de umorul ei. De mâinile ei fine și de iubirea ei necondiționată, de mirosul ei… de EA! DE MAMA!”, a mărturisit Ella pe contul său de TikTok, cu ochii în lacrimi.