Elvira Deatcu, afirmație uluitoare despre Elena Ceaușescu, după o „întâlnire” cu faimosul personaj: „Era un om prost!”

Elvira Deatcu oferă detalii uluitoare din culisele vieții unuia dintre cele mai controversate personaje din istoria României. Vedeta din Clanul a fost distribuită într-un proiect ce a necesitat studiul și impersonarea Elenei Ceaușescu. Prin urmare, actrița a pătruns în cele mai intime „cotloane” ale vieții soției de dictator, proces despre care actrița vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Vedeta o clasifică pe Elena Ceaușescu drept un om prost, dar cu o sensibilitate maternă ce salvează din „cruzimea” cu care poporul a perceput-o întotdeauna. Dincolo de viața petrecută în teatru și pe platourile de filmare, Elvira Deatcu se pregătește de vacanță alături de familie, însă își așteaptă cei doi băieți să fie gata de plecare!

Elvira Deatcu face dezvăluiri despre Elena Ceaușescu, personajul interpretat de actriță în serialul „Spy/Master”: „Era un om prost!”

CANCAN.RO: Ai fi putut să o impersonezi pe Elena Ceaușescu atât în film, cât și la teatru? Ar fi existat valențe și fațete diferite ale acestui personaj?

Elvira Deatcu: Ar fi fost obositor psihic să mă întâlnesc cu ea mai multe seri la rând sau stagiuni. Și cred că nu mi-ar fi făcut plăcere. Așa, într-o întâmplare, în 10 zile de filmare, să mă întâlnesc cu acest tip de personaj, e posibil. Dar nu e un personaj pe care să ți-l dorești neapărat, să-l ai aproape de suflet.

CANCAN.RO: Consideri că a fost un personaj urât de către poporul român? Te întreb pentru că tu ai intrat adânc în analiza personajului, prin urmare poate i-ai găsit și niște scuze sau motivații…

Elvira Deatcu: Noi n-am avut acces la tipul ăsta de informații. Research-ul nostru a fost foarte foarte limitat, numai că eu am tot discutat despre asta cu regizorul, cu producătoarea. Elena a fost și mamă, cu siguranță la micul dejun era o mamă care își mângâia copilul, care îi împingea farfuria, cu care conversa.

Și, cu siguranță, exista această latură maternă a ei, care în general salvează un personaj. După aceea s-a implicat mult prea mult în viața privată și amoroasă a fiecărui copil. Era un om prost, și atunci omul prost fără lecturi, firește că și reacțiile și atitudinile sunt foarte limitate. Dar ca în noi toți, există și un bine și un rău. Nu suntem numai așa, numai într-un anume fel.

CANCAN.RO: N-ai simțit că te-a urmărit personajul ăsta și „pe stradă”, să zicem?

Elvira Deatcu: Nu, am lăsat-o pe platou! Dar personajele te bântuie, în sensul că dacă vineri știu că am spectacol, cu câteva zile înainte, acel caracter pe care urmează să-l joc se insinuează ușor în viața mea. Pentru că se duce gândul înspre ce urmează să fac.

Fiul cel mic a susținut examenul de clasa a 8-a, cel mare se luptă cu sesiunea, dar Elvira Deatcu își pregătește familia de vacanță: „O să plec, dar mai spre august!”

CANCAN.RO: Care îți este cel mai apropiat de suflet personaj din Clanul?

Elvira Deatcu: N-am mai lucrat cu George Mihăiță până acum, e adevărat, nu ne-am întâlnit nici în teatru. Cu George am avut puțin, mai mult am avut cu Șerban Pavlu, cu care e prima dată când lucrez. Și m-am bucurat foarte tare, mă bucură întâlnirea și cu cei tineri.

CANCAN.RO: Chiar dacă nu e pauză de filmare la Clanul, nu pleci și tu într-o vacanță?

Elvira Deatcu: O să plec, dar mai spre august. Deocamdată încă joc, deocamdată am un copil care a dat «Capacitatea» și facem opțiunile, să ne regăsim pe lista liceului dorit, să depundem dosare, mai sunt niște lucruri de făcut. Sunt emoții, pentru că aș vrea să fie cum își dorește el. Vrea să învețe dimineața, să poată continua cu baschetul. Cel mare n-a terminat sesiunea, așteptăm să vină și el acasă.

CANCAN.RO: Plecați toți, cel mare încă mai merge cu voi?

Elvira Deatcu: Da, are 20 de ani. O să plece și cu o fată și cu prietenii. Pleacă cu prietenii de aici, pe care îi are din perioada liceului, dar o să meargă cu noi. În fiecare an vrea să meargă cu noi, ceea ce pe mine mă bucură foarte tare. Se distrează foarte tare cu noi!

