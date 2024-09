Ema Karter, declarație surprinzătoare despre Gigi Becali: „Mă omoară”. Ce a putut să spună despre Bobonete

Miruna Milu, una dintre cele mai faimoase actrițe de filme pentru adulți din România, a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre mai multe celebrități masculine din țară. Printre cei vizați se află Mihai Bobonete, Gojira și Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a ajuns pe ”lista neagră” a onlyfanistei.

Miruna Milu, cunoscută cu numele de scenă Ema Katert, se dedică trup și suflet meseriei pe care a ales să o practice. Este actriță în filmele pentru adulți, statut care a propulsat-o rapid în topul celor mai de succes apariții în această industrie. Recent, tânăra a fost invitată în cadrul unui podcast, interviu în care a dat din casă vrute și nevrute despre cele mai ascunse ”fantezii” ale sale.

Acceptând provocarea moderatorului, onlyfanista nu s-a ferit să spună ce i-ar face lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera este pe ”lista neagră” a actriței, iar Bobonete se află printre preferații ei. Citește și: Celebra onlyfanistă Ema Karter îi dă în ”primire” pe cei mai mari ”playboy” ai României: ”Mi-au scris amândoi să…”

Ema Kater a acceptat provocarea virală ”F**k, marry, kill” propusă de Emy Baros – în podcastul emyinpersoană. Actrița din filmele pentru adulți a oferit câteva răspunsuri neașteptate despre celebritățile din România. În ce constă jocul: moderatorul podcastului îi propune câteva opțiuni – ar putea fi oameni, obiecte, idei, articole, orice (în acest caz a avut de ales între mai mulți bărbați celebri din România), apoi ea trebuie să se gândească ce le-ar face: să petreacă o noapte de amor cu ei, să se căsătorească sau să-i ucidă. Din România, pentru început, @emyinpersoană a ales trei nume: Mihai Bobonete, Gojira și Gigi Becali. Ema Kater i-a luat pe rând și chiar și-a argumentat răspunsurile.

EM BAROC: ”Ești cu pistolul la cap și trebuie să dai răspunsul real. Și chiar să se întâmple asta: Gojira, Gigi Becali și Mihai Bendeac. Ce faci? F**k, maryy sau kill?

EMA KARTER : Păi, aș pune doi la „kill”. Pe Gojira, pentru că am avut un scandal cu el. Gen omul mi-a scris acum mult timp. Mi-a scris să mă invite la podcast. I-am răspuns, mi-a cerut numărul de telefon, i l-am dat, și după m-a sunat și mi-a vorbit foarte urât. Adică mi-a zis: «Nu vrei să te (…) și cu mine, că o am cât un cal». Adică, niște exprimări care… Ok, sunt actriță, dar nu poți să mă iei și să îmi vorbești în halul ăsta. Iar tu, care ai podcast și ești o persoană publică, nu mi se pare ok să spui lucrurile astea. Deci așa s-a exprimat, a fost un scandal, l-am dat în CANCAN, evident, în secunda doi. Nu poți să vorbești așa.

Și acum vreo două luni mi-a trimis cineva că el a spus că am inventat și că nu există așa ceva. Dar aveam conversațiile, adică omul e prăjit… Deci Gojira ăsta la „kill”. A, și cum arată, e ceva rău. L-am văzut într-o zi și am zis: «Ăsta-i Gojira?!». Deci la „kill”, pentru faza aia! Pe Gigi Becali l-aș fi pus la „kill” (n.r. – râde), pentru că mă omoară el cu ce fac. (n.r. – Ai duce o viață bună cu el, dar și tristă, dacă v-ați căsători) Da! Și „marry” la Bobonete, că aș râde toată viața, e prea mișto! ”, a declarat Miruna Milu, cunoscută drept „Ema Karter” .