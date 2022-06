Ema Uta, înainte și după operațiile estetice. Incredibil cum putea să arate iubita lui Alex Bodi!

Una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din România, Ema Uta (30 de ani) , s-a schimbat complet după operațiile estetice. Nici Alex Bodi (37 de ani) nu ar recunoaște-o pe blondină, dacă i-ar vedea pozele de acum șapte ani.

Ema Uta se bucură de atenția și complimentele fanilor săi din mediul online care nu ezită să-i complimenteze înfățișarea. Cu toate acestea, iubita lui Alex Bodi a recunoscut că aspectul său nu este chiar 100% natural. Vedeta a făcut câteva vizite la medicul estetician, pentru „mici retușuri”.

Intervențiile minore pe care le-a avut make-up artista par să-și spună amprenta, după cum imaginile cu blondina de acum șapte ani o fac să pară altă domnișoară. Bineînțeles, duce și un stil de viață care îi permite să-și mențină formele perfecte și aspectul superb. (CITEȘTE ȘI: Alex Bodi a ieșit în oraș cu o ținută ”lejeră”…care sare de 100.000 €! Ce și-a luat pe el mușchiulosul care a fost cu Bianca Drăgușanu, Ema Uta sau Bianca Iordache…)

Dragoste cu năbădăi. Cum s-a legat povestea de amor dintre Ema Uta și Alex Bodi?

Ema Uta a dezvăluit că au pornit cu stângul aventura de cuplu. Nu avea mare încredere în fostul Biancăi Drăgușanu la început. A avut nevoie de câteva luni pentru a se convinge de felul său de a fi.

„Am fost destul de reticentă, dar după ceva timp de când am lăsat o perioadă să-l cunosc mai bine. Au trecut cam 8 luni de când l-am cunoscut. Am văzut ce fel de persoană e, de fapt. Am închis ochii la ce se spunea despre el. (…) Eram la o cântare de-ale lui Lori, la un restaurant din București.

El mi-a dat un mesaj pe Instagram. Am auzit că este și el acolo. În timp ce eram în restaurant am văzut mesajul. M-am dus la baie și când am ieșit era acolo. Ne-am intersectat privirile. Mă uitam, el se uita la mine. Atunci nu am vorbit absolut nimic. Cum să nu-ți placă de el? E un bărbat bombă, a mărturisit Ema Uta. (CITEȘTE ȘI: Cuminteeee, cuminte … șezi! Ema Uta îl „pet-uiește” pe Alex Bodi! 🐶)