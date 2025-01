Ema Uta, primele declarații despre relația cu Gabi Bădălău. Afaceristului n-o să-i pice deloc bine!

După ce CANCAN.RO a detonat bomba începutului de an și anunța că Ema Uta și Gabi Bădălău formează un cuplu, au început să apară și primele reacții. Primul care a ieșit la rampă a fost cel care până nu de mult era iubitul Biancăi Drăgușanu. Mai direct sau mai pe ocolite, Gabi Bădălău a admis că Ema Uta i-a stârnit interesul, iar acum a venit și vremea make-up artistei să aibă o reacție. Ce a spus Ema Uta despre noua presupusă poveste de iubire?

În urmă cu puțin timp, CANCAN.RO detalia cum a început povestea dintre Gabi Bădălău și Ema Uta. Am anunțat cum au decurs lucrurile între cei doi, cum s-au apropiat și cum au petrecut clipe de neuitat (Vezi AICI toată povestea). Ei bine, aceste dezvăluiri nu au rămas fără ecou, iar personajele principale ale poveștii ne-au oferit acum și prima reacție. Ce spune Ema Uta despre povestea complicată cu Gabi Bădălău?

Așa cum spuneam, primul care a ieșit în față și a avut ceva de spus a fost chiar Gabi Bădălău. După relația tumultuoasă de patru ani pe care a avut-o cu Bianca Drăgușanu, afaceristul pare dornic de o nouă poveste de iubire și nu s-a sfiit să recunoască faptul că pe radarul lui a intrat Ema Uta. Mai mult, acesta a dat de înțeles că o curtează din plin pe make-up artistă și a confirmat cele speculate.

„Sunt un bărbat singur și nu mai am nicio legatură cu fosta relație. Am cunoscut-o, într-adevăr, pe Ema și am tot dreptul ca bărbat să o curtez, ea fiind singură, la rândul ei”, a declarat Gabi Bădălău, pentru CANCAN.RO .

Ei bine, acum Ema Uta a avut și ea o primă reacție, însă blondina pare că se află la polul opus. Aceasta a negat legătura cu Gabi Bădălău și a încercat să se detașeze de tot, inclusiv de escapadele din Dubai sau cele din Istanbul.

„Nu știu ce rost are să dezmint. […] Eu o lună am fost în Abu Dhabi, pentru că am câteva lucruri de făcut cu jobul meu și urmează să plec lunar acolo. Nu am treabă cu Dubaiul, cu Istanbulul, cu nimic”, a spus Ema Uta, potrivit spynews.ro.